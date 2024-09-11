Удивитесь, сколько было грязи: вот как самостоятельно отмыть натяжной потолок

Posted 11 сентября, 14:31
Published 11 сентября, 14:31
Modified 11 сентября, 14:33
Updated 11 сентября, 14:33
Если вам кажется, что ваш натяжной потолок выглядит безупречно, то попробуйте организовать ему генеральную «помывку». Вы удивитесь, сколько грязи и копоти скапливается на его поверхности даже в комнате. Вызывать специалистов по клинингу не потребуется, вы вполне сможете справиться подручными средствами.
Для уборки вам потребуются следующие инструменты:
Проверьте, нет ли видимых пятен или особенно загрязненных участков. Поскольку натяжные потолки бывают глянцевыми и матовыми, убедитесь, что вы используете средства, подходящие именно для вашего типа покрытия. Разведите немного моющего средства в теплой воде. Несколько капель жидкости для мытья посуды будет достаточно на ведро воды для создания слабого мыльного раствора. Окуните мягкую тряпку в раствор, тщательно отожмите и начните аккуратно протирать потолок круговыми движениями. Избегайте излишнего давления, чтобы не деформировать материал. Далее сполосните тряпку или губку в чистой воде, отожмите и протрите потолок, удаляя остатки мыла. Это поможет избежать разводов. Используйте салфетку из микрофибры для полировки глянцевых потолков. Протрите потолок сухой чистой тканью — он засияет как новый.
Ни в коем случае не используйте абразивные чистящие средства, они могут повредить и поцарапать поверхность. Не применяйте жесткие щетки или губки — они также оставят царапины. И, конечно же, не используйте агрессивные химикаты.
Ну, а в дальнейшем регулярно очищайте потолок, чтобы не появлялись сложные загрязнения. При появлении отдельных пятен удаляйте их сразу, чтобы они не въелись в материал. И позаботьтесь о хорошей вентиляции, особенно на кухне, чтобы пыль и грязь не оседали на поверхности.
Ранее эксперт рассказала о хитром способе избавиться от посторонних запахов в холодильнике.
Источники: lifehacker.ru, ixbt.com