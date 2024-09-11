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Posted 11 сентября, 14:31

Published 11 сентября, 14:31

Modified 11 сентября, 14:33

Updated 11 сентября, 14:33

Удивитесь, сколько было грязи: вот как самостоятельно отмыть натяжной потолок

Удивитесь, сколько было грязи: вот как самостоятельно отмыть натяжной потолок

11 сентября 2024, 14:31
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Натяжные потолки приобрели популярность благодаря своей эстетичности и долговечности. Однако даже они время от времени требуют чистки. Не переживайте, привести их в порядок не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Если вам кажется, что ваш натяжной потолок выглядит безупречно, то попробуйте организовать ему генеральную «помывку». Вы удивитесь, сколько грязи и копоти скапливается на его поверхности даже в комнате. Вызывать специалистов по клинингу не потребуется, вы вполне сможете справиться подручными средствами.

Для уборки вам потребуются следующие инструменты:

  • Мягкая тряпка или губка. Идеально подходят салфетки из микрофибры, которые не оставляют на поверхности ворсинок. Их же можно использовать для окончательной полировки.
  • Швабра с длинной ручкой и мягкой насадкой. Удобна для очистки труднодоступных мест. Швабра облегчает работу — вам не придется залезать на стремянку с риском упасть.
  • Моющие средства. Лучше использовать специализированные средства для натяжных потолков. Однако глянцевые потолки вполне можно помыть слабым мыльным раствором.
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Проверьте, нет ли видимых пятен или особенно загрязненных участков. Поскольку натяжные потолки бывают глянцевыми и матовыми, убедитесь, что вы используете средства, подходящие именно для вашего типа покрытия. Разведите немного моющего средства в теплой воде. Несколько капель жидкости для мытья посуды будет достаточно на ведро воды для создания слабого мыльного раствора. Окуните мягкую тряпку в раствор, тщательно отожмите и начните аккуратно протирать потолок круговыми движениями. Избегайте излишнего давления, чтобы не деформировать материал. Далее сполосните тряпку или губку в чистой воде, отожмите и протрите потолок, удаляя остатки мыла. Это поможет избежать разводов. Используйте салфетку из микрофибры для полировки глянцевых потолков. Протрите потолок сухой чистой тканью — он засияет как новый.

Фото: 1MI.

Ни в коем случае не используйте абразивные чистящие средства, они могут повредить и поцарапать поверхность. Не применяйте жесткие щетки или губки — они также оставят царапины. И, конечно же, не используйте агрессивные химикаты.

Ну, а в дальнейшем регулярно очищайте потолок, чтобы не появлялись сложные загрязнения. При появлении отдельных пятен удаляйте их сразу, чтобы они не въелись в материал. И позаботьтесь о хорошей вентиляции, особенно на кухне, чтобы пыль и грязь не оседали на поверхности.

Ранее эксперт рассказала о хитром способе избавиться от посторонних запахов в холодильнике.

Источники: lifehacker.ru, ixbt.com

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