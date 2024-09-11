Удивитесь, сколько было грязи: вот как самостоятельно отмыть натяжной потолок

Проверьте, нет ли видимых пятен или особенно загрязненных участков. Поскольку натяжные потолки бывают глянцевыми и матовыми, убедитесь, что вы используете средства, подходящие именно для вашего типа покрытия. Разведите немного моющего средства в теплой воде. Несколько капель жидкости для мытья посуды будет достаточно на ведро воды для создания слабого мыльного раствора. Окуните мягкую тряпку в раствор, тщательно отожмите и начните аккуратно протирать потолок круговыми движениями. Избегайте излишнего давления, чтобы не деформировать материал. Далее сполосните тряпку или губку в чистой воде, отожмите и протрите потолок, удаляя остатки мыла. Это поможет избежать разводов. Используйте салфетку из микрофибры для полировки глянцевых потолков. Протрите потолок сухой чистой тканью — он засияет как новый.