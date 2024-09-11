tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 11:28

Published 11 сентября, 11:28

Modified 11 сентября, 11:30

Updated 11 сентября, 11:30

Урожай картофеля в Свердловской области превысил плановые показатели

Урожай картофеля в Свердловской области превысил плановые показатели

11 сентября 2024, 11:28
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области урожай картофеля оказался больше плановых показателей в 2024 году.

Урожай картофеля составляет 21,6 тонн. Было собрано более 1000 гектаров посевных площадей. Такой урожай удалось собрать благодаря сортам, которые адаптированы для уральского региона, новых методов в выращивании и хорошей погоде, рассказали в областном Департаменте информполитики.

По решению главы области Евгения Куйвашева на развитие овощеводства и картофелеводства выделяются субсидии из бюджетных денег региона. Общая сумма поддержки местных аграриев в текущем году составит не менее пяти миллиардов рублей.

Напомним, садовод в Нижнем Тагиле собрал огромный урожай тыкв, кабачков и перцев.

Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай картошки
Узнать подробнее
Читайте также:
Зачем садоводы зеленят картошку: как правильно отобрать и сохранить семена на посадкуВ Екатеринбурге приставы заставили предпринимателя снести автомойкуВ Екатеринбурге природоохранная прокуратура проверила незаконную свалку медотходов
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Урожай#Овощи#Окружающая среда#Поддержка#Субсидии#Сезон#Картофель#Аграрии#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное