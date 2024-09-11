Урожай картофеля в Свердловской области превысил плановые показатели

Урожай картофеля составляет 21,6 тонн. Было собрано более 1000 гектаров посевных площадей. Такой урожай удалось собрать благодаря сортам, которые адаптированы для уральского региона, новых методов в выращивании и хорошей погоде, рассказали в областном Департаменте информполитики.