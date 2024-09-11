Урожай картофеля в Свердловской области превысил плановые показатели

Posted 11 сентября, 11:28
Published 11 сентября, 11:28
Modified 11 сентября, 11:30
Updated 11 сентября, 11:30
Урожай картофеля составляет 21,6 тонн. Было собрано более 1000 гектаров посевных площадей. Такой урожай удалось собрать благодаря сортам, которые адаптированы для уральского региона, новых методов в выращивании и хорошей погоде, рассказали в областном Департаменте информполитики.
По решению главы области Евгения Куйвашева на развитие овощеводства и картофелеводства выделяются субсидии из бюджетных денег региона. Общая сумма поддержки местных аграриев в текущем году составит не менее пяти миллиардов рублей.
Напомним, садовод в Нижнем Тагиле собрал огромный урожай тыкв, кабачков и перцев.