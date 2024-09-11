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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Увеличилось количество пострадавших в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Увеличилось количество пострадавших в ДТП с бензовозом в Свердловской области

11 сентября 2024, 04:28
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Количество пострадавших в ДТП с бензовозом и автобусом на трассе Екатеринбург — Тюмень достигло 10 человек.

Изначально была информация о пяти пострадавших. Теперь их число выросло до 10 человек. Двое из них — водители транспортных средств, остальные — пассажиры общественного транспорта, рассказал глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

После обследования троим пострадавшим назначен курс лечения. По словам водителя большегруза, было яркое солнце, из-за чего он не заметил сигнал на светофоре.

Напомним, авария случилась 10 сентября 2024 года. Из-за столкновения из грузовика стал вытекать бензин.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Автобус#ЧП#Бензовоз#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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