Увеличилось количество пострадавших в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Изначально была информация о пяти пострадавших. Теперь их число выросло до 10 человек. Двое из них — водители транспортных средств, остальные — пассажиры общественного транспорта, рассказал глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.
После обследования троим пострадавшим назначен курс лечения. По словам водителя большегруза, было яркое солнце, из-за чего он не заметил сигнал на светофоре.
Напомним, авария случилась 10 сентября 2024 года. Из-за столкновения из грузовика стал вытекать бензин.