В Екатеринбурге дорожники заплатят мужчине 500 тысяч за поврежденное авто

Posted 11 сентября, 08:47
Published 11 сентября, 08:47
Modified 11 сентября, 08:49
Updated 11 сентября, 08:49
Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал дорожников из Каменска-Уральского заплатить владельцу иномарки 500 тысяч рублей за поврежденную машину, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
ДТП произошло в июне 2022 года в Каменске-Уральском. Мужчина ехал по дороге, которую ремонтируют, от наезда на колодец днище его машины повредилось. Ремонт обошелся в более чем 1,5 млн рублей.
Изначально мужчина хотел взыскать всю сумму, однако суд счел, что автовладелец ехал с повышенной скоростью и не был внимателен, поэтому в ДТП виноваты оба, и водитель, и подрядчик.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина подал в суд на магазин DNS за испорченную видеокарту.