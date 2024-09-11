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Posted 11 сентября, 08:47

Published 11 сентября, 08:47

Modified 11 сентября, 08:49

Updated 11 сентября, 08:49

В Екатеринбурге дорожники заплатят мужчине 500 тысяч за поврежденное авто

В Екатеринбурге дорожники заплатят мужчине 500 тысяч за поврежденное авто

11 сентября 2024, 08:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд обязал дорожников заплатить мужчине 500 тысяч за ремонт автомобиля.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал дорожников из Каменска-Уральского заплатить владельцу иномарки 500 тысяч рублей за поврежденную машину, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

ДТП произошло в июне 2022 года в Каменске-Уральском. Мужчина ехал по дороге, которую ремонтируют, от наезда на колодец днище его машины повредилось. Ремонт обошелся в более чем 1,5 млн рублей.

Изначально мужчина хотел взыскать всю сумму, однако суд счел, что автовладелец ехал с повышенной скоростью и не был внимателен, поэтому в ДТП виноваты оба, и водитель, и подрядчик.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина подал в суд на магазин DNS за испорченную видеокарту.

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