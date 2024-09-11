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Posted 11 сентября, 08:32

Published 11 сентября, 08:32

Modified 11 сентября, 08:34

Updated 11 сентября, 08:34

В Екатеринбурге друг по игре в Roblox изнасиловал подростка у него дома

В Екатеринбурге друг по игре в Roblox надругался над 12-летним мальчиком

11 сентября 2024, 08:32
Фото: 1MI

В Екатеринбурге друг по игре в Roblox изнасиловал подростка у него дома

В Екатеринбурге взрослый мужчина познакомился с мальчиком в игре Roblox. Он напросился к нему в гости и дома надругался над ребенком.

37-летний мужчина сначала писал ребенку в игре. Затем предложил встретиться у одного из торговых центров города.

Во время встречи мужчина узнал, что у мальчика дома нет родителей и предложил пойти к нему. Дома он раздел и изнасиловал подростка. Родителям пострадавший ничего не сказал.

Мама мальчика узнала об этом из переписки сына и заявила в полицию. Мужчину нашли по номеру телефона. Свою вину он полностью признал. Возбуждено уголовное дело, пишет Е1. В СКР ситуацию не комментировали.

Ранее в Нижнем Тагиле за решетку отправится надругавшийся над ребенком мужчина.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Уголовное дело#Насильник#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие
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