В Екатеринбурге друг по игре в Roblox надругался над 12-летним мальчиком

Posted 11 сентября, 08:32
Published 11 сентября, 08:32
Modified 11 сентября, 08:34
Updated 11 сентября, 08:34
37-летний мужчина сначала писал ребенку в игре. Затем предложил встретиться у одного из торговых центров города.
Во время встречи мужчина узнал, что у мальчика дома нет родителей и предложил пойти к нему. Дома он раздел и изнасиловал подростка. Родителям пострадавший ничего не сказал.
Мама мальчика узнала об этом из переписки сына и заявила в полицию. Мужчину нашли по номеру телефона. Свою вину он полностью признал. Возбуждено уголовное дело, пишет Е1. В СКР ситуацию не комментировали.
Ранее в Нижнем Тагиле за решетку отправится надругавшийся над ребенком мужчина.