В Екатеринбурге хлопок произошел из-за устройства с таймером

Posted 11 сентября, 12:18
Published 11 сентября, 12:18
Modified 11 сентября, 12:20
Updated 11 сентября, 12:20
Неизвестные лица подложили у гаражей на ВИЗе устройство с таймером. Взрыв прогремел, когда диверсантов рядом уже не было. В настоящее время ведутся их поиски, пишет URA.RU со ссылкой на источник с правоохранительных органах.
Напомним, громкий хлопок в Екатеринбурге раздался утром 11 сентября. Инцидент произошел в районе ВИЗа около гаражей. На месте работали экстренные службы, а место оцепили.