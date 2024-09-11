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Posted 11 сентября, 12:18

Published 11 сентября, 12:18

Modified 11 сентября, 12:20

Updated 11 сентября, 12:20

В Екатеринбурге взрыв у гаражей случился из-за устройства с таймером

В Екатеринбурге хлопок произошел из-за устройства с таймером

11 сентября 2024, 12:18
Фото: 1MI

В Екатеринбурге взрыв у гаражей случился из-за устройства с таймером

В Екатеринбурге хлопок произошел из-за устройства с таймером. Механизм, предположительно, подкинули диверсанты.

Неизвестные лица подложили у гаражей на ВИЗе устройство с таймером. Взрыв прогремел, когда диверсантов рядом уже не было. В настоящее время ведутся их поиски, пишет URA.RU со ссылкой на источник с правоохранительных органах.

Напомним, громкий хлопок в Екатеринбурге раздался утром 11 сентября. Инцидент произошел в районе ВИЗа около гаражей. На месте работали экстренные службы, а место оцепили.

В Екатеринбурге очевидцы рассказали о хлопке на ВИЗе
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Взрыв#ЧП#Взрывчатка#Екатеринбург
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