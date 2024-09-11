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Posted 11 сентября, 10:09

Published 11 сентября, 10:09

Modified 11 сентября, 10:11

Updated 11 сентября, 10:11

В Екатеринбурге очевидцы рассказали о хлопке на ВИЗе

В Екатеринбурге очевидцы рассказали о хлопке на ВИЗе

11 сентября 2024, 10:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге очевидцы рассказали журналистам о хлопке, который произошел утром 11 сентября в районе ВИЗа.

Очевидцы рассказали Ura.ru, что слышали сильный хлопок на улице Крауля в Екатеринбурге.

Одна из жительниц города работает неподалеку от места события, она сказала, что следователи не пустили ее на работу. Женщина также отметила, что на месте ЧП видела несколько машин реанимации, пожарных и вертолет.

Еще один свидетель рассказал, что немного позже с места происшествия увезли несколько машин на эвакуаторе, их обтянули маскировочной сетью. Позже их заметили на Пермском тракте. Журналисты заметили на земле осколки и следы, похожие на кровь.

Напомним, инцидент произошел утром 11 сентября. Один человек ранен, район оцепили, а работающих неподалеку людей отпустили домой.

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