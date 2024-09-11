В Екатеринбурге очевидцы рассказали о хлопке на ВИЗе

Posted 11 сентября, 10:09
Published 11 сентября, 10:09
Modified 11 сентября, 10:11
Updated 11 сентября, 10:11
Очевидцы рассказали Ura.ru, что слышали сильный хлопок на улице Крауля в Екатеринбурге.
Одна из жительниц города работает неподалеку от места события, она сказала, что следователи не пустили ее на работу. Женщина также отметила, что на месте ЧП видела несколько машин реанимации, пожарных и вертолет.
Еще один свидетель рассказал, что немного позже с места происшествия увезли несколько машин на эвакуаторе, их обтянули маскировочной сетью. Позже их заметили на Пермском тракте. Журналисты заметили на земле осколки и следы, похожие на кровь.
Напомним, инцидент произошел утром 11 сентября. Один человек ранен, район оцепили, а работающих неподалеку людей отпустили домой.