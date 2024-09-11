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Posted 11 сентября, 07:46

Published 11 сентября, 07:46

Modified 11 сентября, 07:48

Updated 11 сентября, 07:48

В Екатеринбурге попрощаются с Героем России Игорем Родобольским

В Екатеринбурге попрощаются с Героем России Игорем Родобольским

11 сентября 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге попрощаются с Героем России Игорем Родобольским. Полковник ушел из жизни в 64 года.

Родобольский выполнял боевые задачи в Афганистане, Чечне и на Северном Кавказе. За свою многолетнюю службу он вынес на своих плечах с поля боя более полтысячи раненых товарищей. Он имеет множество наград.

После 28 лет службы, он еще 11 лет руководил областным центром патриотического воспитания.

фото: департамент информполитики Свердловской областифото: департамент информполитики Свердловской области
фото: департамент информполитики Свердловской области

Прощание пройдет 12 сентября в 11 часов утра в здании Окружного дома офицеров. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Смерть#Герой#Прощание#Екатеринбург#Умер
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