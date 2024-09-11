В Екатеринбурге попрощаются с Героем России Игорем Родобольским

Posted 11 сентября, 07:46
Published 11 сентября, 07:46
Modified 11 сентября, 07:48
Updated 11 сентября, 07:48
Родобольский выполнял боевые задачи в Афганистане, Чечне и на Северном Кавказе. За свою многолетнюю службу он вынес на своих плечах с поля боя более полтысячи раненых товарищей. Он имеет множество наград.
После 28 лет службы, он еще 11 лет руководил областным центром патриотического воспитания.
Прощание пройдет 12 сентября в 11 часов утра в здании Окружного дома офицеров. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Ранее в Каменске-Уральском простились с молодым участником спецоперации, прикрывшим собой другого бойца.