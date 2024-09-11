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Posted 11 сентября, 06:38

Published 11 сентября, 06:38

Modified 11 сентября, 06:40

Updated 11 сентября, 06:40

В Екатеринбурге суд опять отдал государству завод «Исеть»

В Екатеринбурге суд опять отдал государству завод «Исеть»

11 сентября 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры в очередной раз передал акции завода электроники «Исеть» государству.

10 сентября суд удовлетворил иск генпрокуратуры против экс-депутата Госдумы Малика Гайсина, владельца завода «Исеть», пишет «Интерфакс».

Сторона обвинения ссылалась на тот факт, что депутатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и владеть акциями. Однако Верховный суд РФ в июне 2024 года отменял все прежние постановления о передаче завода государству, так как в 1996–2008 гг., когда Гайсин владел заводом, депутатских запретов еще не существовало.

Адвокаты экс-депутата пытались ссылаться на «закон обратной силы не имеет» — это не помогло. Сейчас защитники Гайсина будут обжаловать решение.

Напомним, в Екатеринбурге арестовали дом-памятник Топоркова, его пытались незаконно снести.

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