В Екатеринбурге суд опять отдал государству завод «Исеть»

Posted 11 сентября, 06:38
Published 11 сентября, 06:38
Modified 11 сентября, 06:40
Updated 11 сентября, 06:40
10 сентября суд удовлетворил иск генпрокуратуры против экс-депутата Госдумы Малика Гайсина, владельца завода «Исеть», пишет «Интерфакс».
Сторона обвинения ссылалась на тот факт, что депутатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и владеть акциями. Однако Верховный суд РФ в июне 2024 года отменял все прежние постановления о передаче завода государству, так как в 1996–2008 гг., когда Гайсин владел заводом, депутатских запретов еще не существовало.
Адвокаты экс-депутата пытались ссылаться на «закон обратной силы не имеет» — это не помогло. Сейчас защитники Гайсина будут обжаловать решение.
Напомним, в Екатеринбурге арестовали дом-памятник Топоркова, его пытались незаконно снести.