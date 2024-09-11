В Екатеринбурге суд опять отдал государству завод «Исеть»

Сторона обвинения ссылалась на тот факт, что депутатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и владеть акциями. Однако Верховный суд РФ в июне 2024 года отменял все прежние постановления о передаче завода государству, так как в 1996–2008 гг., когда Гайсин владел заводом, депутатских запретов еще не существовало.