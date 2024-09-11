В конкурсе профмастерства примет участие Бригада сортировщиков Краснотурьинского МСК

Начинающим специалистам наравне с более опытными коллегами предстоит показать скорость в отборе вторичного сырья, знание теории обращения с отходами, умение работать по инструкции и грамотно действовать во внештатных ситуациях. Для сортировщиков Краснотурьинского МСК это станет отличной возможностью проверить полученные знания на практике, обменяться опытом с коллегами из других регионов и повысить свою квалификацию.