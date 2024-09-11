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Posted 11 сентября, 07:00

Published 11 сентября, 07:00

Modified 11 сентября, 07:02

Updated 11 сентября, 07:02

В конкурсе профмастерства примет участие Бригада сортировщиков Краснотурьинского МСК

В конкурсе профмастерства примет участие Бригада сортировщиков Краснотурьинского МСК

11 сентября 2024, 07:00
Фото: «Рифей»
Первых из трех бригад сортировщиков Краснотурьинского мусоросортировочного комплекса полностью укомплектована и приступила к работе. Коллектив проходит обучение и будет демонстрировать свои навыки на крупном межрегиональном соревновании среди работников сферы обращения с отходами.

Начинающим специалистам наравне с более опытными коллегами предстоит показать скорость в отборе вторичного сырья, знание теории обращения с отходами, умение работать по инструкции и грамотно действовать во внештатных ситуациях. Для сортировщиков Краснотурьинского МСК это станет отличной возможностью проверить полученные знания на практике, обменяться опытом с коллегами из других регионов и повысить свою квалификацию.

Это наш дебют на отраслевом конкурсе и большая ответственность. Наши сортировщики будут представлять компанию и область. Конечно, на конкурс отправятся лучшие, и мы надеемся, что они покажут достойные результаты. Участие в таких мероприятиях не только повышает профессиональный уровень наших сотрудников, но и способствует развитию отрасли в целом. Надеюсь, наши сортировщики вернутся с наградами и новыми знаниями, которые помогут им обеспечить стабильную работу комплекса на долгие годы, — рассказал генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.

Набор сотрудников Краснотурьинского МСК продолжается. Всю информацию о вакансиях можно получить в службе персонала регионального оператора «Рифей».

Фото: «Рифей».

Отметим, конкурс профмастерства пройдет в Тюмени 13 сентября. В прошлом году Свердловскую область на конкурсе представляли специалисты компании «ТКО-Сервис», обеспечивающих сбор и вывоз отходов в нескольких городах и поселках на севере региона.

Свердловчане стали реже жаловаться на состояние контейнерных площадок
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