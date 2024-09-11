В Невьянске простятся с участником СВО Иваном Любимовым

Posted 11 сентября, 12:45
Published 11 сентября, 12:45
Modified 11 сентября, 12:47
Updated 11 сентября, 12:47
Ветеран боевых действий Иван Любимов погиб 23 августа 2023 года при выполнении воинского долга.
Боец родился в 1997 году. Он был прекрасным отцом, сыном, братом и другом.
Прощание с героем состоится 12 сентября в 10 утра. Почетный караул и траурный митинг пройдут в похоронном доме «Память» в Невьянске.
В полдень проститься с бойцом можно будет в селе Аятское на улице Челюскинцев у дома №1. Об этом сообщает «Инцидент Невьянск».
Ранее под Нижним Тагилом простились с мотострелком СВО.