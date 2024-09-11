tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 12:45

Published 11 сентября, 12:45

Modified 11 сентября, 12:47

Updated 11 сентября, 12:47

В Невьянске простятся с участником СВО Иваном Любимовым

В Невьянске простятся с участником СВО Иваном Любимовым

11 сентября 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
В Невьянске простятся с бойцом СВО Иваном Любимовым. Он погиб, выполняя поставленную перед ним боевую задачу.

Ветеран боевых действий Иван Любимов погиб 23 августа 2023 года при выполнении воинского долга.

Боец родился в 1997 году. Он был прекрасным отцом, сыном, братом и другом.

Прощание с героем состоится 12 сентября в 10 утра. Почетный караул и траурный митинг пройдут в похоронном доме «Память» в Невьянске.

В полдень проститься с бойцом можно будет в селе Аятское на улице Челюскинцев у дома №1. Об этом сообщает «Инцидент Невьянск».

Ранее под Нижним Тагилом простились с мотострелком СВО.

В Каменске-Уральском простились с 25-летним героем СВО, прикрывшим товарища в бою
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Невьянск#Прощание#Екатеринбург#Умер#Боец СВО
Подпишитесь
Популярное