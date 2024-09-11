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Posted 11 сентября, 13:35

Published 11 сентября, 13:35

Modified 11 сентября, 13:37

Updated 11 сентября, 13:37

В Нижнем Тагиле назвали дату начала отопительного сезона

В Нижнем Тагиле назвали дату начала отопительного сезона

11 сентября 2024, 13:35
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле отопление в домах жителей появится 23 сентября, об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

Согласно действующему законодательству, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура становится равна 8 градусам. Поэтому предполагаемая дата начала отопительного сезона — 23 сентября, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на прямой трансляции.

Мэр уделил внимание и вопросу отсутствия горячей воды на Вагонке. Напомним, что горячую воду в Дзержинском районе отключили еще 1 августа.

Работы по ремонту продолжаются. Это очень нужная и важная работа. Да, она не совсем благодарная. Я со своей стороны хотел бы сказать огромное спасибо всем жителям Вагонки. Связано это, конечно, с неудобствами, с отсутствием горячей воды. Но тем не менее, я прошу еще немножко потерпеть, — сказал Владислав Пинаев во время прямой линии.

Градоначальник отметил, что работы по ремонту идут с опережением графика и должны закончиться к началу отопительного сезона.

В мэрию поступил вопрос о том, что делать, если горячая вода еле теплая, а счет приходит, как за кипяток. Владислав Пинаев порекомендовал совместно с управляющей компанией зафиксировать несоответствие температуры и обратиться к поставщику горячего водоснабжения. Там проведут перерасчет.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что жителям города стоит ждать тепло в батареях с 16 сентября.

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