В Нижнем Тагиле назвали дату начала отопительного сезона

В мэрию поступил вопрос о том, что делать, если горячая вода еле теплая, а счет приходит, как за кипяток. Владислав Пинаев порекомендовал совместно с управляющей компанией зафиксировать несоответствие температуры и обратиться к поставщику горячего водоснабжения. Там проведут перерасчет.