В Нижнем Тагиле назвали дату начала отопительного сезона

Posted 11 сентября, 13:35
Published 11 сентября, 13:35
Modified 11 сентября, 13:37
Updated 11 сентября, 13:37
Согласно действующему законодательству, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура становится равна 8 градусам. Поэтому предполагаемая дата начала отопительного сезона — 23 сентября, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на прямой трансляции.
Мэр уделил внимание и вопросу отсутствия горячей воды на Вагонке. Напомним, что горячую воду в Дзержинском районе отключили еще 1 августа.
Работы по ремонту продолжаются. Это очень нужная и важная работа. Да, она не совсем благодарная. Я со своей стороны хотел бы сказать огромное спасибо всем жителям Вагонки. Связано это, конечно, с неудобствами, с отсутствием горячей воды. Но тем не менее, я прошу еще немножко потерпеть, — сказал Владислав Пинаев во время прямой линии.
Градоначальник отметил, что работы по ремонту идут с опережением графика и должны закончиться к началу отопительного сезона.
В мэрию поступил вопрос о том, что делать, если горячая вода еле теплая, а счет приходит, как за кипяток. Владислав Пинаев порекомендовал совместно с управляющей компанией зафиксировать несоответствие температуры и обратиться к поставщику горячего водоснабжения. Там проведут перерасчет.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что жителям города стоит ждать тепло в батареях с 16 сентября.