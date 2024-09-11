В Нижнем Тагиле в новая школа на Гальянке оказалась переполнена

Posted 11 сентября, 12:44
Published 11 сентября, 12:44
Modified 11 сентября, 12:46
Updated 11 сентября, 12:46
Школу № 100 построили в 2019 году. По проекту ее вместимость — 1200 человек. В этом году учебное учреждение приняло в своих стенах 1782 школьника, рассказал вице-мэр по соцполитике Валерий Суров в эфире «Тагил-ТВ».
В 2025 году власти Нижнего Тагила планируют построить еще одну школу на 1200 мест в Александровском районе. На конец 2023 года более 5 тысяч детей обучалось в школах со второй смены.
Напомним, что на Урале к новому учебному году отремонтировали 18 спортивных залов.