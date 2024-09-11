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Posted 11 сентября, 12:44

Published 11 сентября, 12:44

Modified 11 сентября, 12:46

Updated 11 сентября, 12:46

В Нижнем Тагиле в новая школа на Гальянке оказалась переполнена

В Нижнем Тагиле в новая школа на Гальянке оказалась переполнена

11 сентября 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле в школе № 100 в 2024 году пошло на 500 учеников больше, чем планировалось.

Школу № 100 построили в 2019 году. По проекту ее вместимость — 1200 человек. В этом году учебное учреждение приняло в своих стенах 1782 школьника, рассказал вице-мэр по соцполитике Валерий Суров в эфире «Тагил-ТВ».

В 2025 году власти Нижнего Тагила планируют построить еще одну школу на 1200 мест в Александровском районе. На конец 2023 года более 5 тысяч детей обучалось в школах со второй смены.

Напомним, что на Урале к новому учебному году отремонтировали 18 спортивных залов.

Новая школа на 1200 мест начала работу в Академическом районе Екатеринбурга
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