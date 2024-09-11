В Нижнем Тагиле в новая школа на Гальянке оказалась переполнена

Школу № 100 построили в 2019 году. По проекту ее вместимость — 1200 человек. В этом году учебное учреждение приняло в своих стенах 1782 школьника, рассказал вице-мэр по соцполитике Валерий Суров в эфире «Тагил-ТВ».