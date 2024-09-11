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Posted 11 сентября, 15:09

Published 11 сентября, 15:09

Modified 11 сентября, 15:11

Updated 11 сентября, 15:11

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в наркоторговле отца и сына

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в наркоторговле отца и сына

11 сентября 2024, 15:09
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле задержали отца и сына, которые продавали наркотики в огромных масштабах.

49-летний отец и его 27-летний сын, который ранее уже сидел в тюрьме, были задержаны у себя дома, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.

Силовикам удалось найти 6 килограмм дурмана в квартире и 4 килограмма в укромных местах Нижнего Тагила и Верхней Салды. По данным СК, в мире наркоторговлина такая партия оценивается в 30 млн рублей.

Подозреваемых поместили в СИЗО, теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в Екатеринбурге задержали мужчину, который не мог говорить, оказалось, что он совсем не немой, а просто под наркотиками.

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