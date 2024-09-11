В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в наркоторговле отца и сына

Posted 11 сентября, 15:09
Published 11 сентября, 15:09
Modified 11 сентября, 15:11
Updated 11 сентября, 15:11
49-летний отец и его 27-летний сын, который ранее уже сидел в тюрьме, были задержаны у себя дома, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.
Силовикам удалось найти 6 килограмм дурмана в квартире и 4 килограмма в укромных местах Нижнего Тагила и Верхней Салды. По данным СК, в мире наркоторговлина такая партия оценивается в 30 млн рублей.
Подозреваемых поместили в СИЗО, теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, в Екатеринбурге задержали мужчину, который не мог говорить, оказалось, что он совсем не немой, а просто под наркотиками.