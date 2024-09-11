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Posted 11 сентября, 05:12

Published 11 сентября, 05:12

Modified 11 сентября, 06:24

Updated 11 сентября, 06:24

В новой поликлинике в Екатеринбурге принимают не всех пациентов

В новой поликлинике в Екатеринбурге принимают не всех пациентов

11 сентября 2024, 05:12
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге открылась новая поликлиника в Академическом районе. Однако к ней прикрепляют не всех пациентов.

До образования Академического в отдельный район его часть относилась к Верх-Исетскому району, прикрепленному к больнице №2, а другая часть — к Ленинскому району, жители которого прикреплены к больнице №6, пишет Е1.

После появления поликлиники в Академическом районе возникла задача, каким образом теперь принять в нее местных жителей. Часть тех, кто был прикреплен к поликлинике №4, прикрепили к новой медицинской организации автоматически, так как они относились к медучреждению №6. Однако с пациентами больницы №2 этот процесс замедлился.

Главврачи не могут самостоятельно «отправить» в больницу №6 пациентов, которые ранее относились к Верх-Исетскому району, так как это должны решать Минздрав и фонд медстрахования. В связи с этим некоторых жителей Академа пока не принимают в новую поликлинику.

По мнению главврача медучреждения №6, все вопросы с организация должны решиться в течение нескольких недель.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге сотрудники поликлиники отказались прикреплять новорожденного ребенка с сердечно-сосудистым заболеванием. Прокуратура организовала проверку.

Новая поликлиника для взрослых открылась в Академическом районе Екатеринбурга
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