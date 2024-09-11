В новой поликлинике в Екатеринбурге принимают не всех пациентов

Posted 11 сентября, 05:12
Published 11 сентября, 05:12
Modified 11 сентября, 06:24
Updated 11 сентября, 06:24
До образования Академического в отдельный район его часть относилась к Верх-Исетскому району, прикрепленному к больнице №2, а другая часть — к Ленинскому району, жители которого прикреплены к больнице №6, пишет Е1.
После появления поликлиники в Академическом районе возникла задача, каким образом теперь принять в нее местных жителей. Часть тех, кто был прикреплен к поликлинике №4, прикрепили к новой медицинской организации автоматически, так как они относились к медучреждению №6. Однако с пациентами больницы №2 этот процесс замедлился.
Главврачи не могут самостоятельно «отправить» в больницу №6 пациентов, которые ранее относились к Верх-Исетскому району, так как это должны решать Минздрав и фонд медстрахования. В связи с этим некоторых жителей Академа пока не принимают в новую поликлинику.
По мнению главврача медучреждения №6, все вопросы с организация должны решиться в течение нескольких недель.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге сотрудники поликлиники отказались прикреплять новорожденного ребенка с сердечно-сосудистым заболеванием. Прокуратура организовала проверку.