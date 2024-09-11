В новой поликлинике в Екатеринбурге принимают не всех пациентов

После появления поликлиники в Академическом районе возникла задача, каким образом теперь принять в нее местных жителей. Часть тех, кто был прикреплен к поликлинике №4, прикрепили к новой медицинской организации автоматически, так как они относились к медучреждению №6. Однако с пациентами больницы №2 этот процесс замедлился.