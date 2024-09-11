В Перми рухнула стена в общежитии

Posted 11 сентября, 07:16
Published 11 сентября, 07:16
Modified 11 сентября, 07:18
Updated 11 сентября, 07:18
В общежитии рухнули в подвал пол и стены душевой, сообщает PROPERM.RU.
Из дома эвакуировали 17 человек. В здании продолжают работать спасатели, по предварительным данным, пострадавших нет.
Еще 29 августа в местных группах «Вконтакте» жительница дома жаловалась на огромные трещины в душевой. Несколько недель вода затекала в них, возможно, именно из-за этого и произошло обрушение.
В администрации лишь разводят руками, по их данным, дом отдали на самоуправление несколько месяцев назад, однако назвать управляющую компанию, которая содержала общежитие до ЧП, не смогли.
На месте обрушения работает прокуратура. Всех пострадавших разместят в пунктах временного содержания.
Напомним, что в Кизеле в жилом доме взорвался газ, что привело к частичному обрушению.