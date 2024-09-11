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Водитель автомобиля в Екатеринбурге влетел в стену дома из-за отказа тормоза

Водитель автомобиля в Екатеринбурге влетел в стену дома из-за отказа тормоза

11 сентября 2024, 03:32
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
В Екатеринбурге водитель Hyundai влетел в стену многоэтажного дома на Восточной улице. ДТП случилось 10 сентября 2024 года.

У иномарки во время движения отказал тормоз. Из-за этого автомобилист, потеряв контроль над управлением, выехал с дороги и влетел в стену дома, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Пострадавших в результате аварии нет. Правоохранители организовали проверку.

Напомним, 7 сентября 2024 года на Исинском тракте водитель питбайка, ехавший на высокой скорости, упал с мототранспорта. Пострадавшего отвезли в медучреждение.

В Екатеринбурге иномарка влетела в маршрутку
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