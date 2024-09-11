Водитель грузовика наехал на подростка в Екатеринбурге

Posted 11 сентября, 10:39
Published 11 сентября, 10:39
Modified 11 сентября, 10:41
Updated 11 сентября, 10:41
Подросток шел на учебу в техникум. Когда он переходил дорогу на зеленый свет, его сбила грузовая машина. Известно, что водитель не уступил дорогу пешеходу, вследствие чего случилось столкновение, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Пострадавшего молодого человека отвезли в медучреждение. Сообщается, что водитель не увидел пешехода на проезжей части.
Напомним, 5 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбила велосипедиста на проспекте Мира.