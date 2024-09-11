Водитель грузовика наехал на подростка в Екатеринбурге

Подросток шел на учебу в техникум. Когда он переходил дорогу на зеленый свет, его сбила грузовая машина. Известно, что водитель не уступил дорогу пешеходу, вследствие чего случилось столкновение, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.