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Posted 11 сентября, 10:39

Published 11 сентября, 10:39

Modified 11 сентября, 10:41

Updated 11 сентября, 10:41

Водитель грузовика наехал на подростка в Екатеринбурге

Водитель грузовика наехал на подростка в Екатеринбурге

11 сентября 2024, 10:39
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге водитель грузовика сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе. ДТП случилось в переулке Базовый.

Подросток шел на учебу в техникум. Когда он переходил дорогу на зеленый свет, его сбила грузовая машина. Известно, что водитель не уступил дорогу пешеходу, вследствие чего случилось столкновение, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Пострадавшего молодого человека отвезли в медучреждение. Сообщается, что водитель не увидел пешехода на проезжей части.

Напомним, 5 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбила велосипедиста на проспекте Мира.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Водитель#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Подросток#Авария#Инцидент
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