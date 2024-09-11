Вы стали жертвой мошенников: что делать?

Posted 11 сентября, 14:29
Published 11 сентября, 14:29
Modified 11 сентября, 14:31
Updated 11 сентября, 14:31
Центральный Банк отчитался, что за первые три месяца 2024 года специалисты банков отразили 13,9 млн атак преступников. В среднем каждый день мошенники атакуют 154 тысячи счетов. В первом квартале 2024 года аферисты похитили у россиян 4,3 млрд рублей. Причем вернуть удалось только 7,7% от украденной суммы.
Несмотря на блокировку 150 тысяч сайтов и 50 тысяч номеров, которые использовали мошенники в своих схемах, — россияне продолжают терять деньги.
1. Сделайте запрос в Бюро кредитных историй (БКИ)
Сделать это очень легко: с помощью «Госуслуг». Ответ приходит достаточно быстро на вашу электронную почту. В этой базе хранятся все данные о ваших закрытых или действующих кредитах.
2. Напишите заявление в полицию
Если вы обнаружили, что в вашей выписке из БИК есть кредиты, которых вы не брали, вам нужно как можно быстрее обратиться в полицию. Оперативность в этом вопросе играет ключевую роль.
3. Обратитесь в банк или микрофинансовую организацию, где вам «выдали» кредит
С собой обязательно нужно взять талон-уведомление, который вам выдадут в полиции. Сотрудники банка должны будут провести служебную проверку. Если банкиры выяснят, что кредит вы не брали, то они сразу его аннулируют. Однако, если такие действия не помогут, можно смело обращаться в суд или в Центральный банк.
4. Оспорьте кредит в суде
Чтобы обратиться в суд, следует собрать пакет документов. В основном это документы, которые вы «прилагали», когда «оформляли» кредит. В банке должны храниться: кредитный договор, копия вашего паспорта. Также следует узнать, какой сотрудник, когда и где оформил вам кредит или займ.
Напомним, что жители Екатеринбурга со 2 по 8 сентября отдали мошенникам более 20 млн рублей.