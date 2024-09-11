tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 14:29

Published 11 сентября, 14:29

Modified 11 сентября, 14:31

Updated 11 сентября, 14:31

Вы стали жертвой мошенников: что делать?

Вы стали жертвой мошенников: что делать?

11 сентября 2024, 14:29
Фото: 1MI
Каждый день мошенники крадут сотни, если не миллионы рублей со сетов россиян. «Новые известия» рассказали, что делать, если на вас оформили кредит без вашего ведома.

Немного статистики

Центральный Банк отчитался, что за первые три месяца 2024 года специалисты банков отразили 13,9 млн атак преступников. В среднем каждый день мошенники атакуют 154 тысячи счетов. В первом квартале 2024 года аферисты похитили у россиян 4,3 млрд рублей. Причем вернуть удалось только 7,7% от украденной суммы.

Несмотря на блокировку 150 тысяч сайтов и 50 тысяч номеров, которые использовали мошенники в своих схемах, — россияне продолжают терять деньги.

Люди, которые перевели мошенникам средства с электронных кошельков, не смогли вернуть ни копейкиЛюди, которые перевели мошенникам средства с электронных кошельков, не смогли вернуть ни копейки
Фото: Изображение Midjourney. Люди, которые перевели мошенникам средства с электронных кошельков, не смогли вернуть ни копейки

План такой:

1. Сделайте запрос в Бюро кредитных историй (БКИ)

Сделать это очень легко: с помощью «Госуслуг». Ответ приходит достаточно быстро на вашу электронную почту. В этой базе хранятся все данные о ваших закрытых или действующих кредитах.

2. Напишите заявление в полицию

Если вы обнаружили, что в вашей выписке из БИК есть кредиты, которых вы не брали, вам нужно как можно быстрее обратиться в полицию. Оперативность в этом вопросе играет ключевую роль.

Эксперты предупреждают: с визитом в отделение затягивать не стоитЭксперты предупреждают: с визитом в отделение затягивать не стоит
Фото: 1MI. Эксперты предупреждают: с визитом в отделение затягивать не стоит

3. Обратитесь в банк или микрофинансовую организацию, где вам «выдали» кредит

С собой обязательно нужно взять талон-уведомление, который вам выдадут в полиции. Сотрудники банка должны будут провести служебную проверку. Если банкиры выяснят, что кредит вы не брали, то они сразу его аннулируют. Однако, если такие действия не помогут, можно смело обращаться в суд или в Центральный банк.

4. Оспорьте кредит в суде

Чтобы обратиться в суд, следует собрать пакет документов. В основном это документы, которые вы «прилагали», когда «оформляли» кредит. В банке должны храниться: кредитный договор, копия вашего паспорта. Также следует узнать, какой сотрудник, когда и где оформил вам кредит или займ.

Напомним, что жители Екатеринбурга со 2 по 8 сентября отдали мошенникам более 20 млн рублей.

Россияне скупают автомобили из-за повышения утильсбора
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге мошенники начали обманывать таксистовВ Первоуральске мошенники открыли новую схему обманаВ Екатеринбурге руководителя «Движения первых» обвиняют в хищении почти 5 млн рублей
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Суд#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Центральный Банк#Банк#Кража#Кредит#Мошенники#Телефонные мошенники#Займ#Кража денег#Микрозаймы#Деньги в долг#Екатеринбург#Аферисты
Подпишитесь
Популярное