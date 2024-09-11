Вы стали жертвой мошенников: что делать?

С собой обязательно нужно взять талон-уведомление, который вам выдадут в полиции. Сотрудники банка должны будут провести служебную проверку. Если банкиры выяснят, что кредит вы не брали, то они сразу его аннулируют. Однако, если такие действия не помогут, можно смело обращаться в суд или в Центральный банк.