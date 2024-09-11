«Защитник и достойный человек». В Березовском похоронили бойца СВО Альберта Хуббиева

Posted 11 сентября, 16:30
Published 11 сентября, 16:30
Modified 11 сентября, 16:32
Updated 11 сентября, 16:32
Узбек по национальности, Альберт Юрисович Хуббиев родился в Челябинской области, в городе Сим. Здесь его семья обосновалась после переезда из Узбекистана. Кадровый военный, мужчина служил в разных точках земного шара — на территории ГДР, в республике Туркменистан. На пенсию военный вышел в звании прапорщика. Он не мог сидеть без дела, а потому устроился на работу слесарем на предприятие в Березовском. С началом СВО не смог оставаться в стороне и отправился на Украину. Погиб он в районе Кременной в ЛНР, сообщает администрация Березовского городского округа в ВК.
Альберт Хуббиев вырастил и поставил на ноги четверых детей. В зоне боевых действий он тоже был опорой и поддержкой для молодых бойцов, которые ласково называли его «Батя».
Прощание с бойцом прошло перед Обелиском Славы в поселке Монетный в среду, 11 сентября, а похоронили его на Северном кладбище в почетном секторе.
В Екатеринбурге 11 сентября также провожали в последний путь Героя России Игоря Родобольского.