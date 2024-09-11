«Защитник и достойный человек». В Березовском похоронили бойца СВО Альберта Хуббиева

Узбек по национальности, Альберт Юрисович Хуббиев родился в Челябинской области, в городе Сим. Здесь его семья обосновалась после переезда из Узбекистана. Кадровый военный, мужчина служил в разных точках земного шара — на территории ГДР, в республике Туркменистан. На пенсию военный вышел в звании прапорщика. Он не мог сидеть без дела, а потому устроился на работу слесарем на предприятие в Березовском. С началом СВО не смог оставаться в стороне и отправился на Украину. Погиб он в районе Кременной в ЛНР, сообщает администрация Березовского городского округа в ВК.