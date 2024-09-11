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Posted 11 сентября, 06:12

Published 11 сентября, 06:12

Modified 11 сентября, 06:15

Updated 11 сентября, 06:15

фото: Visit-Petersburg.ru

Житель Свердловской области победил в фестивале песчаных скульптур в Петербурге

11 сентября 2024, 06:12
фото: Visit-Petersburg.ru
Житель Свердловской области победил в конкурсе песчаных скульптур в Петербурге. Он создал композицию «Пушкин и Цой».

Увидеть работы мастеров, а также проголосовать за самое впечатляющее произведение искусства из песка мог каждый желающий. Всего в конкурсе участвовало десять работ.

Победителем стала композиция «Пушкин и Цой». Ее создали два мастера: Иван Зверев из Невьянска Свердловской области и Дмитрий Клименко из Ростова-на-Дону.

На 2-м месте оказалась скульптура «Морская столица».

фото: Visit-Petersburg.ruфото: Visit-Petersburg.ru
фото: Visit-Petersburg.ru

Бронзу получила работа «Всей семьей в Петербург», сообщает Visit-Petersburg.ru.

Ранее мы сообщали, что на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся бронзовые скульптуры. Четыре композиции создают в Воронеже. Их установят до конца сентября.

Творения из металла и камня: в Тагиле наградили участников симпозиума скульптуры
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#Екатерина Смирнова#Конкурс#Победитель#Скульптура#Невьянск#Творчество#Екатеринбург
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