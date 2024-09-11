Житель Свердловской области победил в фестивале песчаных скульптур в Петербурге

Posted 11 сентября, 06:12
Published 11 сентября, 06:12
Modified 11 сентября, 06:15
Updated 11 сентября, 06:15
Увидеть работы мастеров, а также проголосовать за самое впечатляющее произведение искусства из песка мог каждый желающий. Всего в конкурсе участвовало десять работ.
Победителем стала композиция «Пушкин и Цой». Ее создали два мастера: Иван Зверев из Невьянска Свердловской области и Дмитрий Клименко из Ростова-на-Дону.
На 2-м месте оказалась скульптура «Морская столица».
Бронзу получила работа «Всей семьей в Петербург», сообщает Visit-Petersburg.ru.
Ранее мы сообщали, что на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся бронзовые скульптуры. Четыре композиции создают в Воронеже. Их установят до конца сентября.