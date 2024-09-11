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Posted 11 сентября, 10:23

Published 11 сентября, 10:23

Modified 11 сентября, 10:25

Updated 11 сентября, 10:25

Житель Свердловской области похитил у пайщиков более 1 млрд рублей

Житель Свердловской области похитил у пайщиков более 1 млрд рублей

11 сентября 2024, 10:23
Фото: 1MI
Председатель кредитных кооперативов в Свердловской области совершил хищения более миллиарда рублей у 2,1 тысячи пайщиков.

Председатель составлял с пайщиками контракты о том, чтобы отдавать в организацию собственные накопления на установленный срок под видом перевода компенсаций, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако свердловчанин не исполнил свои обязанности, а самостоятельно распорядился полученными деньгами. Таким образом он причинил ущерб жителям Свердловской области, ХМАО, а также Пермского и Краснодарского краев.

На руководителя организации возбудили уголовное дело. После завершения расследования наработанные материалы отправят в суд.

Напомним, главу «Движения первых» в Екатеринбурге обвиняют в хищении почти пяти миллионов рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Суд#Деньги#Уголовное дело#Расследование#Обвинение#Хищение#Председатель#Екатеринбург#Кредитные кооперативы
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