Житель Свердловской области похитил у пайщиков более 1 млрд рублей

Posted 11 сентября, 10:23
Published 11 сентября, 10:23
Modified 11 сентября, 10:25
Updated 11 сентября, 10:25
Председатель составлял с пайщиками контракты о том, чтобы отдавать в организацию собственные накопления на установленный срок под видом перевода компенсаций, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Однако свердловчанин не исполнил свои обязанности, а самостоятельно распорядился полученными деньгами. Таким образом он причинил ущерб жителям Свердловской области, ХМАО, а также Пермского и Краснодарского краев.
На руководителя организации возбудили уголовное дело. После завершения расследования наработанные материалы отправят в суд.
Напомним, главу «Движения первых» в Екатеринбурге обвиняют в хищении почти пяти миллионов рублей.