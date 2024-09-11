Жителей Екатеринбурга зовут работать в Англию за большие деньги

Posted 11 сентября, 09:36
Published 11 сентября, 09:36
Modified 11 сентября, 09:38
Updated 11 сентября, 09:38
Екатеринбуржцев зовут на заработки в разные страны. При этом предлагают высокую зарплату и проживание.
Так, английская компания предлагает трудоустройство по вакансии сборщик клубники. Заработную плату предлагают высокую — до 300 тысяч рублей. Кроме того, сотрудникам оплачивается дорога до места работы, проживание и питание. Спецодежду тоже выдают.
Преимущество будут иметь люди, не боящиеся физического труда в сельской местности со знанием английского языка.
Ранее сообщалось, какие необычные вакансии есть в России. Среди них есть лесопатолог, коренщик, соматиполог и другие.