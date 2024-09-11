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Posted 11 сентября, 09:36

Published 11 сентября, 09:36

Modified 11 сентября, 09:38

Updated 11 сентября, 09:38

Жителей Екатеринбурга приглашают работать в Англию сборщиками клубники

Жителей Екатеринбурга зовут работать в Англию за большие деньги

11 сентября 2024, 09:36
Фото: 1MI

Жителей Екатеринбурга приглашают работать в Англию сборщиками клубники

Жителей Екатеринбурга зовут работать в Англию. За сбор клубники предлагают высокую зарплату.

Екатеринбуржцев зовут на заработки в разные страны. При этом предлагают высокую зарплату и проживание.

Так, английская компания предлагает трудоустройство по вакансии сборщик клубники. Заработную плату предлагают высокую — до 300 тысяч рублей. Кроме того, сотрудникам оплачивается дорога до места работы, проживание и питание. Спецодежду тоже выдают.

Преимущество будут иметь люди, не боящиеся физического труда в сельской местности со знанием английского языка.

Ранее сообщалось, какие необычные вакансии есть в России. Среди них есть лесопатолог, коренщик, соматиполог и другие.

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