Жителей Екатеринбурга зовут работать в Англию за большие деньги

Так, английская компания предлагает трудоустройство по вакансии сборщик клубники. Заработную плату предлагают высокую — до 300 тысяч рублей. Кроме того, сотрудникам оплачивается дорога до места работы, проживание и питание. Спецодежду тоже выдают.