Жители Москвы, Петербурга и Екатеринбурга чаще попадают в пробки по дороге на работу

Posted 11 сентября, 13:26
Published 11 сентября, 13:26
Modified 11 сентября, 13:29
Updated 11 сентября, 13:29
На первом месте рейтинга оказалась Москва с показателем 17%, на втором месте — Петербург (11%). Екатеринбург занял третью строчку — 9%. В пятерку лидеров по данному показателю также вошли Самара — 8% и Новосибирск — 7%.
Любопытно, что среди пользователей общественного транспорта более половины опрошенных (52%) сталкиваются с пробками. Наиболее острая проблема заторов возникает у жителей Самары (20%) и Москвы (17%), а также в равной мере у жителей Новосибирска и Екатеринбурга (9%), и Казани (7%).
В каждом третьем случае поездка по маршруту из точки А в точку Б в одном из городов-миллионников занимает более 40 минут из-за заторов. Наибольшее количество жалоб на длительные поездки поступает от москвичей (13%), самарцев (11%), а также жителей Екатеринбурга (10%), Санкт-Петербурга (9%) и Новосибирска (7%).
По словам генерального директора компании «МТС Юрент» Ивана Туринге, в этом сезоне наблюдается увеличение числа поездок на самокатах, которые становятся не просто развлечением, а реальной альтернативой общественному транспорту и личным автомобилям. Люди чаще используют их для передвижения от дома до метро, работы, спортзала и магазинов. В разгар сезона целевые поездки достигают 85% от общего числа, а пики активности пользователей приходятся на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Это объясняется тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой».
Только 20% опрошенных задумываются о том, как эффективно использовать ожидание в пробках. Почти половина участников опроса (42%) предпочитает проводить это время в социальных сетях, 26% занимаются чтением новостей, а 13% просто предаются размышлениям. Среди российских городов Москва занимает первое место по активности в соцсетях во время стояния в пробках (24%), за ней следуют Самара (18%) и Ростов (14%). Казань и Санкт-Петербург делят четвертое место, у них по 12%.