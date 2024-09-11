Жители Москвы, Петербурга и Екатеринбурга чаще попадают в пробки по дороге на работу

По словам генерального директора компании «МТС Юрент» Ивана Туринге, в этом сезоне наблюдается увеличение числа поездок на самокатах, которые становятся не просто развлечением, а реальной альтернативой общественному транспорту и личным автомобилям. Люди чаще используют их для передвижения от дома до метро, работы, спортзала и магазинов. В разгар сезона целевые поездки достигают 85% от общего числа, а пики активности пользователей приходятся на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Это объясняется тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой».