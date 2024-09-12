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Posted 12 сентября, 03:22

Published 12 сентября, 03:22

Modified 12 сентября, 03:24

Updated 12 сентября, 03:24

10 мигрантов с паспортами РФ в Екатеринбурге увезли в военкоматы

10 мигрантов с паспортами РФ в Екатеринбурге увезли в военкоматы

12 сентября 2024, 03:22
Фото: ВСУ СКР по ЦВО
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге военные следователи организовали рейд в торговых рядах среди мигрантов, которые получили гражданство РФ.

Среди иностранцев выявляли тех, кто получил новое гражданство, но не появился в военкомате для постановки на учет. По итогам мероприятия в военкомат увезли 10 человек, рассказали в пресс-службе ВСУ СК по ЦВО.

В военкомате им рассказали о том, как проходит заключение контракта с Минобороны.

Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге были массовые рейды на выявление незаконных мигрантов, а также мигрантов, которые стали гражданами РФ, но не пришли в военкомат.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Рейд#Мигранты#Мероприятие#Военкомат#Екатеринбург#Воинский учет
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