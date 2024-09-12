10 мигрантов с паспортами РФ в Екатеринбурге увезли в военкоматы

Posted 12 сентября, 03:22
Published 12 сентября, 03:22
Modified 12 сентября, 03:24
Updated 12 сентября, 03:24
Среди иностранцев выявляли тех, кто получил новое гражданство, но не появился в военкомате для постановки на учет. По итогам мероприятия в военкомат увезли 10 человек, рассказали в пресс-службе ВСУ СК по ЦВО.
В военкомате им рассказали о том, как проходит заключение контракта с Минобороны.
Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге были массовые рейды на выявление незаконных мигрантов, а также мигрантов, которые стали гражданами РФ, но не пришли в военкомат.