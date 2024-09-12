Адвокат Кати Лель заявила, что извинения Кушанашвили не повлияют на его здоровье

Юрист отметила, что не считает, что тема иска как-то связана с болезнью ответчика. Она подчеркнула, что по-человечески желает шоумену скорейшего выздоровления, но в данном конкретном случае речь не идет о том, что он должен будет отбывать наказание в местах лишения свободы. Катя Лель хочет лишь восстановить справедливость и свое доброе имя. Галанцева добавила, что публичные извинения не окажут негативного влияния на здоровье Кушанашвили.