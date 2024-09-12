Адвокат Кати Лель заявила, что извинения Кушанашвили не повлияют на его здоровье

Posted 12 сентября, 10:34
Published 12 сентября, 10:34
Modified 12 сентября, 10:34
Updated 12 сентября, 10:34
Татьяна Галанцева, адвокат певицы Кати Лель, в беседе с «Ридусом» рассказала, что артистка не планирует отзывать иск к шоумену Отару Кушанашвили, несмотря на его серьезное заболевания. Лель не видит для этого никаких оснований.
Юрист отметила, что не считает, что тема иска как-то связана с болезнью ответчика. Она подчеркнула, что по-человечески желает шоумену скорейшего выздоровления, но в данном конкретном случае речь не идет о том, что он должен будет отбывать наказание в местах лишения свободы. Катя Лель хочет лишь восстановить справедливость и свое доброе имя. Галанцева добавила, что публичные извинения не окажут негативного влияния на здоровье Кушанашвили.
Адвокат Кати Лель также надеется на то, что тема серьезной болезни шоумена не будет поводом для «различных спекуляций в СМИ» в отношении певицы. Иск был подан ещё в марте текущего года, когда диагноз Отара Кушанашвили был ещё неизвестен.