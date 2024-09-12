«Акцент на Вагонку». Тагил потратит около 258 млн рублей на ремонт теплосетей

По словам градоначальника, на протяжении двух последних лет по согласованию с Минэнергетики и ЖКХ упор в ремонте приходится делать на Вагонке, где коммуникации изношены больше всего. Он также поблагодарил жителей за терпение и понимание: ведь из-за ремонта им нередко приходится сидеть без горячей воды.