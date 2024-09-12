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Posted 12 сентября, 16:23

Published 12 сентября, 16:23

Modified 12 сентября, 16:25

Updated 12 сентября, 16:25

В этом году на замену теплосетей в Тагиле потратят 258 млн рублей

«Акцент на Вагонку». Тагил потратит около 258 млн рублей на ремонт теплосетей

12 сентября 2024, 16:23
Фото: 1MI

В этом году на замену теплосетей в Тагиле потратят 258 млн рублей

В 2024 году на ремонт изношенных тепловых сетей в Нижнем Тагиле потратят 258 млн рублей. Львиная доля средств уйдет на коммуникации в микрорайоне Вагонка.

Ремонт изношенных теплосетей в Нижнем Тагиле должен завершиться к началу отопительного сезона. Мэр Владислав Пинаев в четверг, 12 сентября, проверил пять участков, где в настоящее время идут работы.

По словам градоначальника, на протяжении двух последних лет по согласованию с Минэнергетики и ЖКХ упор в ремонте приходится делать на Вагонке, где коммуникации изношены больше всего. Он также поблагодарил жителей за терпение и понимание: ведь из-за ремонта им нередко приходится сидеть без горячей воды.

Ранее в Нижнем Тагиле назвали дату начала отопительного сезона.

Жителям Вагонки в Нижнем Тагиле пересчитают плату за горячую воду
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Ремонт#ЖКХ#Отопление#Теплосети#Екатеринбург#Мэр Пинаев
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