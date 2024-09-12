Астролог назвала знак зодиака, который особенно ценит правду

Также, по словам Старр, Тельцы не любят перемен, но умеют ориентироваться в реальности. Они не любят мечтать, не страдают особой духовностью и предпочитают прямые факты по делу. Астролог отметила, что этот знак зодиака имеет покладистый характер, что и заставляет его говорить правду и ничего, кроме правды.