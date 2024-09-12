Астролог назвала знак зодиака, который особенно ценит правду

Posted 12 сентября, 14:45
Published 12 сентября, 14:45
Modified 12 сентября, 14:46
Updated 12 сентября, 14:46
Как пишет newia.ru, откровенными до конца, по мнению астролога, всегда стараются быть Тельцы и Стрельцы. Однако первые от вторых отличаются тем, что не умеют вовремя промолчать. По мнению Тельцов, врать — это изменять самому себе.
Также, по словам Старр, Тельцы не любят перемен, но умеют ориентироваться в реальности. Они не любят мечтать, не страдают особой духовностью и предпочитают прямые факты по делу. Астролог отметила, что этот знак зодиака имеет покладистый характер, что и заставляет его говорить правду и ничего, кроме правды.