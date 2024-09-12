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Posted 12 сентября, 14:45

Published 12 сентября, 14:45

Modified 12 сентября, 14:46

Updated 12 сентября, 14:46

Астролог назвала знак зодиака, который особенно ценит правду

Астролог назвала знак зодиака, который особенно ценит правду

12 сентября 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
Быть честным — это трудная задача. Иногда мы кривим душой по необходимости, стремясь сгладить конфликт, защитить себя, близких, репутацию. Однако астролог Кэрол Старр считает, что есть один знак зодиака, который старается всегда говорить правду.

Как пишет newia.ru, откровенными до конца, по мнению астролога, всегда стараются быть Тельцы и Стрельцы. Однако первые от вторых отличаются тем, что не умеют вовремя промолчать. По мнению Тельцов, врать — это изменять самому себе.

Также, по словам Старр, Тельцы не любят перемен, но умеют ориентироваться в реальности. Они не любят мечтать, не страдают особой духовностью и предпочитают прямые факты по делу. Астролог отметила, что этот знак зодиака имеет покладистый характер, что и заставляет его говорить правду и ничего, кроме правды.

#Общество#Астрология#Все материалы авторов
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