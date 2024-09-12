Более 120 экспертов выступят на НРФ «Регионы» в Екатеринбурге

Posted 12 сентября, 14:17
Published 12 сентября, 14:17
Modified 12 сентября, 14:18
Updated 12 сентября, 14:18
Спикеры будут говорить о том, как выстраивать агентский бизнес, работать с региональными менталитетами, как привлекать новых клиентов в условиях идентичных предложений на потребительском рынке.
Информационными партнерами события являются медиахолдинг 1MI и сетевое издание «ТагилСити».
В числе выступающих будут амбассадоры АКАР из городов УрФО и СЗФО, Новосибирска и других. Они расскажут о локальном рекламном рынке. Гостей форума ожидает презентация индустриальных региональных продуктов АКАР, объемов рынка, рейтинг рекламных агентств, трендов в регионах, а также экосистем крупнейших городов.
Другая важная проблема, которую поднимут на форуме, — нехватка рекламщиков. Бизнес растет и меняется: новые технологии требуют всё более специализированных навыков, поэтому поиск и удержание талантливых сотрудников становится крайне важным.
Отдельная сессия на НРФ «Регионы» будет посвящена инструментам для малого и среднего бизнеса, которые помогут предпринимателям и самозанятым продвигать своё дело в диджитале и классических медиа.
В завершение деловой программы пройдет церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Более подробная информация о программе и составе выступающих опубликована на сайте форума.