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Posted 12 сентября, 14:17

Published 12 сентября, 14:17

Modified 12 сентября, 14:18

Updated 12 сентября, 14:18

Более 120 экспертов выступят на НРФ «Регионы» в Екатеринбурге

Более 120 экспертов выступят на НРФ «Регионы» в Екатеринбурге

12 сентября 2024, 14:17
Фото: АКАР
Национальный рекламный форум «Регионы» (НРФ «Регионы») пройдет 20 сентября 2024 года на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Hall. Мероприятие привлечет более 120 крупнейших специалистов в области рекламы и станет главной отраслевой площадкой для общения профессионалов со всей страны.

Спикеры будут говорить о том, как выстраивать агентский бизнес, работать с региональными менталитетами, как привлекать новых клиентов в условиях идентичных предложений на потребительском рынке.

Информационными партнерами события являются медиахолдинг 1MI и сетевое издание «ТагилСити».

В числе выступающих будут амбассадоры АКАР из городов УрФО и СЗФО, Новосибирска и других. Они расскажут о локальном рекламном рынке. Гостей форума ожидает презентация индустриальных региональных продуктов АКАР, объемов рынка, рейтинг рекламных агентств, трендов в регионах, а также экосистем крупнейших городов.

Другая важная проблема, которую поднимут на форуме, — нехватка рекламщиков. Бизнес растет и меняется: новые технологии требуют всё более специализированных навыков, поэтому поиск и удержание талантливых сотрудников становится крайне важным.

Отдельная сессия на НРФ «Регионы» будет посвящена инструментам для малого и среднего бизнеса, которые помогут предпринимателям и самозанятым продвигать своё дело в диджитале и классических медиа.

В завершение деловой программы пройдет церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Более подробная информация о программе и составе выступающих опубликована на сайте форума.

#Общество
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