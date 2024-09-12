Более 120 экспертов выступят на НРФ «Регионы» в Екатеринбурге

В числе выступающих будут амбассадоры АКАР из городов УрФО и СЗФО, Новосибирска и других. Они расскажут о локальном рекламном рынке. Гостей форума ожидает презентация индустриальных региональных продуктов АКАР, объемов рынка, рейтинг рекламных агентств, трендов в регионах, а также экосистем крупнейших городов.