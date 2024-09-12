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Posted 12 сентября, 03:44

Published 12 сентября, 03:44

Modified 12 сентября, 03:46

Updated 12 сентября, 03:46

Более 4 тонн зараженных нектаринов привезли в Екатеринбург из Узбекистана

Более 4 тонн зараженных нектаринов привезли в Екатеринбург из Узбекистана

12 сентября 2024, 03:44
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбург поступила крупная партия нектаринов, которая оказалась зараженной. Фрукты привезли из Узбекистана.

Во время проверки было установлено, что фрукты заражены восточной плодожоркой. Такое заключение сделали сотрудники екатеринбургского филиала «ВНИИЗЖ», рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Собственник нектаринов решил отправить их на процедуру обеззараживания. После этого будет решено, допускать продукцию к продаже или нет.

Напомним, в июле 2024 года в Свердловской области завезли несколько тонн зараженных помидоров. Их решили уничтожить.

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#Елизавета Зиборова#Проверка#Здоровье#Россельхознадзор#Продукция#Партия#Фрукты#Екатеринбург
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