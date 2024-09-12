Более 4 тонн зараженных нектаринов привезли в Екатеринбург из Узбекистана

Posted 12 сентября, 03:44
Published 12 сентября, 03:44
Modified 12 сентября, 03:46
Updated 12 сентября, 03:46
Во время проверки было установлено, что фрукты заражены восточной плодожоркой. Такое заключение сделали сотрудники екатеринбургского филиала «ВНИИЗЖ», рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Собственник нектаринов решил отправить их на процедуру обеззараживания. После этого будет решено, допускать продукцию к продаже или нет.
Напомним, в июле 2024 года в Свердловской области завезли несколько тонн зараженных помидоров. Их решили уничтожить.