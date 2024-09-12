Доделывать мост через Тагильский пруд будет новый подрядчик

Posted 12 сентября, 10:24
Published 12 сентября, 10:24
Modified 12 сентября, 10:31
Updated 12 сентября, 10:31
Городская администрация ищет подрядчика, который сможет завершить работы по ремонту моста через Тагильский пруд.
Строительные и монтажные работы, согласно техническому заданию, должны быть выполнены с высоким качеством и в срок до 25 ноября 2025 года.
В 2024 году, по условиям договора, надо выполнить основную долю работ. Сюда входит и проспект Октябрьский. На него выделено 106 миллионов рублей. Всего до конца этого года надо выполнить ремонт на сумму 243 миллиона рублей.
Начальная цена за выполнение всей работы составляет 390 миллионов рублей.
Напомним, московская компания «АльмакорГруп» так и не смогла достроить мост — в августе с ней расторгли контракт. Тогда заместитель мэра Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин уточнил, что это не первый подрядчик, который срывает сроки контракта. При этом деньги выделялись в полном объеме.