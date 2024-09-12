Доделывать мост через Тагильский пруд будет новый подрядчик

Напомним, московская компания «АльмакорГруп» так и не смогла достроить мост — в августе с ней расторгли контракт. Тогда заместитель мэра Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин уточнил, что это не первый подрядчик, который срывает сроки контракта. При этом деньги выделялись в полном объеме.