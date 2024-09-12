Эксперт Горко разъяснил, как можно застраховать жилье от прилета БПЛА или снаряда

Эксперт также рассказал, что алгоритм возмещения ущерба может отличаться. В этом вопросе всё зависит от самой страховой компании. Он отметил, что страховщики могут возместить ущерб по факту прилёта, а могут потребовать специальную справку от государственных органов. В таком случае возмещение будет только в том случае, если спецслужбы признали прилёт актом терроризма.