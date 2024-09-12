Эксперт Горко разъяснил, как можно застраховать жилье от прилета БПЛА или снаряда

Posted 12 сентября, 08:56
Published 12 сентября, 08:56
Modified 12 сентября, 12:57
Updated 12 сентября, 12:57
Ведущий эксперт Агентства страхования и выплат Вадим Горко в беседе с «Ридусом» рассказал, есть ли в России возможность застраховать дом или квартиру от попадания беспилотника или снаряда. Собеседник издания добавил, что подобная услуга есть, но не у всех страховщиков.
Горко сообщил, что ряд компаний, работающих в Москве и Подмосковье, предлагают включить в полис пункт «терроризм», при наличие которого они обещают возместить ущерб, нанесенный попаданием снаряда. Однако, специалист не знает, есть ли подобный пункт в Курской и других приграничных областях.
Эксперт также рассказал, что алгоритм возмещения ущерба может отличаться. В этом вопросе всё зависит от самой страховой компании. Он отметил, что страховщики могут возместить ущерб по факту прилёта, а могут потребовать специальную справку от государственных органов. В таком случае возмещение будет только в том случае, если спецслужбы признали прилёт актом терроризма.