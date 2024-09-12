Футболисты из Нижнего Тагила выиграли чемпионат «Стальная воля»

Posted 12 сентября, 15:06
Published 12 сентября, 15:06
Modified 12 сентября, 15:08
Updated 12 сентября, 15:08
Воспитанники Нижнетагильской школы-интерната и по совместительству футболисты спортивной школы имени Михалины Лысовой заняли 1 место на втором этапе всероссийских соревнований «Стальная воля», который в этом году проходил в Самаре, рассказали в группе спортивной школы «Вконтакте».
В чемпионате приняли участие и другие команды Свердловской области. Так, например, спортсмены области заняли 2 место в футболе на электроколясках. А неслышащие футболисты принесли региону 3 место.
Главный тренер самарского футбольного клуба Игорь Осинькин порадовался, что футбол помогает людям с ограниченными возможностями здоровья жить полноценной жизнью.
Напомним, что школьницы из Нижнего Тагила заняли призовые места в конкурсе «Наши истории».