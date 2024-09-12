Футболисты из Нижнего Тагила выиграли чемпионат «Стальная воля»

Воспитанники Нижнетагильской школы-интерната и по совместительству футболисты спортивной школы имени Михалины Лысовой заняли 1 место на втором этапе всероссийских соревнований «Стальная воля», который в этом году проходил в Самаре, рассказали в группе спортивной школы «Вконтакте».