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Posted 12 сентября, 15:06

Published 12 сентября, 15:06

Modified 12 сентября, 15:08

Updated 12 сентября, 15:08

Футболисты из Нижнего Тагила выиграли чемпионат «Стальная воля»

Футболисты из Нижнего Тагила выиграли чемпионат «Стальная воля»

12 сентября 2024, 15:06
Фото: 1MI
Футболисты из Нижнего Тагила выиграли чемпионат для людей с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля».

Воспитанники Нижнетагильской школы-интерната и по совместительству футболисты спортивной школы имени Михалины Лысовой заняли 1 место на втором этапе всероссийских соревнований «Стальная воля», который в этом году проходил в Самаре, рассказали в группе спортивной школы «Вконтакте».

В чемпионате приняли участие и другие команды Свердловской области. Так, например, спортсмены области заняли 2 место в футболе на электроколясках. А неслышащие футболисты принесли региону 3 место.

Главный тренер самарского футбольного клуба Игорь Осинькин порадовался, что футбол помогает людям с ограниченными возможностями здоровья жить полноценной жизнью.

Напомним, что школьницы из Нижнего Тагила заняли призовые места в конкурсе «Наши истории».

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