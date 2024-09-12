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Posted 12 сентября, 11:15

Published 12 сентября, 11:15

Modified 12 сентября, 11:17

Updated 12 сентября, 11:17

Губернатор Евгений Куйвашев решил увековечить память Игоря Родобольского

Губернатор Евгений Куйвашев решил увековечить память Игоря Родобольского

12 сентября 2024, 11:15
Фото: 1MI
Губернатор Евгений Куйвашев объявил о том, что «Центр патриотического воспитания» будет носить имя его директора и Героя России Игоря Родобольского.

Утром 12 сентября состоялись похороны Героя России Игоря Родобольского. В Окружной дом офицеров, где проходила церемония, пришли множество людей, которым был небезразличен летчик. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тоже присутствовал на похоронах, сообщают в Департаменте информационной политики.

Во время своей речи Куйвашев рассказал, что теперь организация будет гордо носить имя Героя. Это позволит ученикам Центра еще больше приобщится к любви к родине и узнать что-то новое о подвигах и жизни Родобольского.

Напомним, что Герой России, летчик, участвовавший во множестве военных операциях, Игорь Родобольский ушел из жизни 9 сентября.

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