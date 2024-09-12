Губернатор Евгений Куйвашев решил увековечить память Игоря Родобольского

Posted 12 сентября, 11:15
Published 12 сентября, 11:15
Modified 12 сентября, 11:17
Updated 12 сентября, 11:17
Утром 12 сентября состоялись похороны Героя России Игоря Родобольского. В Окружной дом офицеров, где проходила церемония, пришли множество людей, которым был небезразличен летчик. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тоже присутствовал на похоронах, сообщают в Департаменте информационной политики.
Во время своей речи Куйвашев рассказал, что теперь организация будет гордо носить имя Героя. Это позволит ученикам Центра еще больше приобщится к любви к родине и узнать что-то новое о подвигах и жизни Родобольского.
Напомним, что Герой России, летчик, участвовавший во множестве военных операциях, Игорь Родобольский ушел из жизни 9 сентября.