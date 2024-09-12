Хватить сверкать некрасивыми желтыми подмышками: 6 потрясающих лайфхаков для стирки

Posted 12 сентября, 12:33
Published 12 сентября, 12:33
Modified 12 сентября, 12:35
Updated 12 сентября, 12:35
Выведение желтых пятен под мышками на одежде — тот еще квест, в который приходится играть современным хозяйкам. Эти пятна обычно возникают из-за взаимодействия пота и антиперспирантов. Дело в том, что дезодоранты содержат соединения алюминия, которые окрашивают человеческий пот в желтый цвет. Предлагаем вашему вниманию несколько способов борьбы с проблемой. А использовать мы будем только народные методы.
Перекись водорода и сода
Белый уксус
Лимонный сок
Пищевая сода
Аспирин
Соль
Перед тем, как применить один из указанных способов, обязательно проверьте реакцию ткани на средство — сделать это можно на незаметном месте. После использования любого из этих методов перед стиркой тщательно прополощите одежду.
Если ни один из способов не помог вывести некрасивые пятна из-под мышек, то попробуйте применить универсальные пятновыводители типа «Бос» или «Ваниш». А вот от использования хлорных отбеливателей лучше отказаться, так как они могут усилить желтизну.
А вот такими способами можно быстро и без проблем высушить промокшую в осеннюю слякоть обувь.
Источник: novochag.ru