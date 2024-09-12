Хватить сверкать некрасивыми желтыми подмышками: 6 потрясающих лайфхаков для стирки

Выведение желтых пятен под мышками на одежде — тот еще квест, в который приходится играть современным хозяйкам. Эти пятна обычно возникают из-за взаимодействия пота и антиперспирантов. Дело в том, что дезодоранты содержат соединения алюминия, которые окрашивают человеческий пот в желтый цвет. Предлагаем вашему вниманию несколько способов борьбы с проблемой. А использовать мы будем только народные методы.