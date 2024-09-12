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Posted 12 сентября, 12:33

Published 12 сентября, 12:33

Modified 12 сентября, 12:35

Updated 12 сентября, 12:35

Хватить сверкать некрасивыми желтыми подмышками: 6 потрясающих лайфхаков для стирки

Хватить сверкать некрасивыми желтыми подмышками: 6 потрясающих лайфхаков для стирки

12 сентября 2024, 12:33
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Белая одежда обычно выглядит очень эффектно, однако уход за ней зачастую превращается в сущее мучение. И больше всего хлопот доставляют противные желтые пятна под мышками. Вывести их с помощью отбеливателей не получится, но вам помогут наши проверенные лайфхаки.

Выведение желтых пятен под мышками на одежде — тот еще квест, в который приходится играть современным хозяйкам. Эти пятна обычно возникают из-за взаимодействия пота и антиперспирантов. Дело в том, что дезодоранты содержат соединения алюминия, которые окрашивают человеческий пот в желтый цвет. Предлагаем вашему вниманию несколько способов борьбы с проблемой. А использовать мы будем только народные методы.

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Перекись водорода и сода

  • Состав: Столовая ложка соды, столовая ложка перекиси водорода и столовая ложка воды.
  • Инструкция: Смешайте ингредиенты до получения пастообразной массы. Нанесите ее на пятно и оставьте на 30 минут. После этого аккуратно потрите щеткой и постирайте одежду в машинке в соответствии с рекомендациями на ярлыке.

Белый уксус

  • Состав: 2-3 столовые ложки уксуса.
  • Инструкция: Налейте немного белого уксуса прямо на пятно, оставьте на 15-30 минут. Затем постирайте вещь в горячей воде (если ткань это позволяет)
Фото: Изображение Midjourney.

Лимонный сок

  • Состав: 2-3 столовые ложки сока и столько же воды.
  • Инструкция: Смешайте лимонный сок и воду в равных пропорциях. Нанесите на пятно и оставьте на несколько часов под солнечными лучами — солнце поможет лимонной кислоте воздействовать лучше. После этого постирайте одежду.

Пищевая сода

  • Состав: 50-70 г соды, 2-3 столовые ложки теплой воды
  • Инструкция: Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите ее на пятна, потрите щеткой и оставьте на час, затем постирайте вещь.

Аспирин

  • Состав: Растолките две таблетки аспирина и смешайте их с половиной стакана теплой воды.
  • Инструкция: Смочите пятно раствором, оставьте на пару часов, после чего постирайте.

Соль

  • Состав: 4 столовые ложки соли, 1 литр воды.
  • Инструкция: Растворите соль в горячей воде. Пропитайте пятно полученным раствором, слегка потрите, затем постирайте.

Перед тем, как применить один из указанных способов, обязательно проверьте реакцию ткани на средство — сделать это можно на незаметном месте. После использования любого из этих методов перед стиркой тщательно прополощите одежду.

Если ни один из способов не помог вывести некрасивые пятна из-под мышек, то попробуйте применить универсальные пятновыводители типа «Бос» или «Ваниш». А вот от использования хлорных отбеливателей лучше отказаться, так как они могут усилить желтизну.

А вот такими способами можно быстро и без проблем высушить промокшую в осеннюю слякоть обувь.

Источник: novochag.ru

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