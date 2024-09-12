Канализация топит дом в Североуральске

Posted 12 сентября, 09:13
Published 12 сентября, 09:13
Modified 12 сентября, 09:15
Updated 12 сентября, 09:15
О затоплении жильцы узнали случайно, когда хозяйка одной из квартир увидела у себя дома крысу. В подвале грызунов не было, но при этом увидели, что канализация течет на грунт, из-за чего в помещении образовался потоп, рассказали в Telegram-канале «заЕКАДье».
Выяснилось, что потоп начался из-за поврежденных коллекторов. Первый залом возник еще 12 лет назад, второй недавно. По словам одного из жильцов дома, он организовал 4 сентября собрание у главы города, где также присутствовали сотрудники УК и «Водоканала». Через несколько дней, 8 сентября, состоялось собрание жильцов.
В «Водоканале» сообщили, что на ремонт нужны средства, которые появятся, предположительно, весной 2025 года. Затем нужно будет найти подрядчиков и, в лучшем случае, ремонт начнется только осенью будущего года.
Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге затопило подземную парковку, которая нуждается в ремонте.