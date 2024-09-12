Канализация топит дом в Североуральске

О затоплении жильцы узнали случайно, когда хозяйка одной из квартир увидела у себя дома крысу. В подвале грызунов не было, но при этом увидели, что канализация течет на грунт, из-за чего в помещении образовался потоп, рассказали в Telegram-канале «заЕКАДье».