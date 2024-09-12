tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 09:13

Published 12 сентября, 09:13

Modified 12 сентября, 09:15

Updated 12 сентября, 09:15

Дом в Североуральске топит фекалиями

Канализация топит дом в Североуральске

12 сентября 2024, 09:13
Фото: 1MI

Дом в Североуральске топит фекалиями

В Североуральске жители пятиэтажного дома на улице Павла Баянова рассказали о подвале, затопленном канализацией.

О затоплении жильцы узнали случайно, когда хозяйка одной из квартир увидела у себя дома крысу. В подвале грызунов не было, но при этом увидели, что канализация течет на грунт, из-за чего в помещении образовался потоп, рассказали в Telegram-канале «заЕКАДье».

Выяснилось, что потоп начался из-за поврежденных коллекторов. Первый залом возник еще 12 лет назад, второй недавно. По словам одного из жильцов дома, он организовал 4 сентября собрание у главы города, где также присутствовали сотрудники УК и «Водоканала». Через несколько дней, 8 сентября, состоялось собрание жильцов.

В «Водоканале» сообщили, что на ремонт нужны средства, которые появятся, предположительно, весной 2025 года. Затем нужно будет найти подрядчиков и, в лучшем случае, ремонт начнется только осенью будущего года.

Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге затопило подземную парковку, которая нуждается в ремонте.

Квартиры дома в Первоуральске затопило водой из канализации
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге дом затопило фекалиямиЖителям Вагонки в Нижнем Тагиле пересчитают плату за горячую водуВ Перми рухнула стена в общежитии
#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Североуральск#Дом#МУП "Водоканал"#Потоп#Жильцы#Канализация#Подвал#Екатеринбург#Горожане
Подпишитесь
Популярное