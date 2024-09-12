Когда и как нужно выкапывать гладиолусы осенью: практические лайфхаки

Если говорить в целом, то гладиолусы следует выкапывать спустя 4-6 недель после окончания цветения. Этот период нужен для того, чтобы луковицы набрались сил и накопили питательные вещества, необходимые для следующего сезона. Обычно гладиолусы выкапываются до первых серьезных заморозков. В средней полосе России это, как правило, сентябрь или начало октября. Всегда следите за погодой, чтобы луковицы не побил мороз. Один из признаков, по которому садоводы определяют, что гладиолусы пора выкапывать, это пожелтение и увядание листвы — верный знак того, что процессы вегетации завершены.