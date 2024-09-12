Когда и как нужно выкапывать гладиолусы осенью: практические лайфхаки

Posted 12 сентября, 09:26
Published 12 сентября, 09:26
Modified 12 сентября, 09:28
Updated 12 сентября, 09:28
При правильном подходе гладиолусы могут радовать глаз весь сезон, если чередовать разные сорта с разным периодом цветения. Обычно опытные дачники высаживают луковицы с интервалом в 1-2 недели и в течение всего сезона наслаждаются видом этих нежных цветов. Убирают луковицы гладиолусов осенью — и тоже по очереди.
Если говорить в целом, то гладиолусы следует выкапывать спустя 4-6 недель после окончания цветения. Этот период нужен для того, чтобы луковицы набрались сил и накопили питательные вещества, необходимые для следующего сезона. Обычно гладиолусы выкапываются до первых серьезных заморозков. В средней полосе России это, как правило, сентябрь или начало октября. Всегда следите за погодой, чтобы луковицы не побил мороз. Один из признаков, по которому садоводы определяют, что гладиолусы пора выкапывать, это пожелтение и увядание листвы — верный знак того, что процессы вегетации завершены.
Главный критерий — это состояние надземной части растения. Вы должны позволить ей полностью отмереть и пожелтеть. Изменения цвета свидетельствует о том, что растение больше не вырабатывает хлорофилл и, следовательно, остановило свой рост. Тревожить луковицу раньше нельзя, — советуют эксперты портала «Огород».
Категорически нельзя обрезать, а тем более обрывать или скручивать, стебли гладиолусов до их полного усыхания, также предупреждают агрономы.
Первыми нужно выкапывать черные, красные и пурпурные гладиолусы, так как они являются более хрупкими, чаще болеют и подвержены нападению вредителей.
Выкапывать гладиолусы нужно очень бережно и осторожно, чтобы не повредить луковицы. Используйте садовые вилы или лопату, чтобы аккуратно извлечь их из земли. После этого обрежьте стебли, оставив около 10 сантиметров. Очистите клубни от земли и удалите старые, отмершие чехлы. Проверьте луковицы на наличие признаков болезней или повреждений. Пораженные участки нужно вырезать, а луковицы обработать противогрибковыми препаратами — например, «Фундозолом» и «Фитоспорином». Если препаратов под рукой нет, то можно замочить луковицы на час в слабом растворе марганцовки.
Далее разложите гладиолусы на просушку в сухом проветриваемом месте на 2-3 недели. Это поможет избежать гниения и подготовит их к хранению. После просушки гладиолусы следует хранить в прохладном (около +5-7 градусов), темном и сухом месте. Идеально подойдут погреба или прохладные кладовые. Используйте бумажные пакеты или сетки, плотные материалы вроде полиэтиленовых пакетов использовать нельзя — в них луковицы попросту задохнутся.
Ранее эксперты рассказали, как продлить цветение роз в сентябре.
Источники: ogorod.ru, 7dach.ru