Кожуру от бананов бережно храню и выпрашиваю у соседей: самая незаменимая вещь в доме

А еще трудно поверить, но банановые шкурки можно использовать в гигиенических целях. Например, для отбеливания зубов. Хорошо протрите зубы кожурой и походите так 10-15 минут. Затем прополощите рот и почистите зубы. Люди, использовавшие данный метод, утверждают, что зубы становятся белее минимум на один тон. Ну, а подростки, которые страдают от угревой сыпи, могут использовать кожуру в качестве лечебной маски. Содержащиеся в банане антиоксиданты обладают противовоспалительными и регенерирующими свойствами.