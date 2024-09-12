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Posted 12 сентября, 15:17

Published 12 сентября, 15:17

Modified 12 сентября, 15:19

Updated 12 сентября, 15:19

Кожуру от бананов бережно храню и выпрашиваю у соседей: самая незаменимая вещь в доме

Кожуру от бананов бережно храню и выпрашиваю у соседей: самая незаменимая вещь в доме

12 сентября 2024, 15:17
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Если вы, съедая банан, небрежно выбрасываете шкурку в ведро, то лишаетесь очнеь многого. Экономные немцы хранят кожуру в специальных пакетиках и выпрашивают ее у всех друзей. А используют в самых разнообразных ситуациях.

Например, банановой кожурой предприимчивые европейцы полируют ботинки. Просто трут обувь внутренней стороной шкурки, а затем протирают начисто мягкой тряпочкой. А еще банановая кожура является отличным удобрением. В частности, она богата калием, который способствует укреплению стеблей растений, улучшает цветение и плодовитость.
Также в кожуре присутствуют фосфор и кальций — микроэлементы, которые помогают развитию корневой системы и росту растений.

Добавление кожуры в компостную кучу ускоряет процесс компостирования благодаря ее склонности к быстрому разложению. А некоторые садоводы утверждают, что кусочки банановой кожуры на поверхности почвы отпугивают тлю и других насекомых.

Сладковато-гнилостный запах банановой кожуры неприятен вредителямСладковато-гнилостный запах банановой кожуры неприятен вредителям
Фото: Изображение Midjourney. Сладковато-гнилостный запах банановой кожуры неприятен вредителям

Применение кожуры возможно в различных формах:

  • В виде порошка: высушенную кожуру можно измельчить в порошок и использовать как удобрение.
  • Настой: замочите кожуру в воде на несколько дней и получите питательный настой для полива растений.
  • Компостирование: просто добавьте кожуру в компост, чтобы обогатить его питательными веществами.

Кроме того, рачительные хозяева не покупают дорогую полироль для мебели, а используют для этих целей шкурки от бананов. Ими натирают деревянные поверхности, особенно поцарапанные места, затем убирают оставшиеся волокна салфеткой и как следует проходят это место салфеткой из микрофибры. Мебель после такой обработки блестит как новая.

А еще трудно поверить, но банановые шкурки можно использовать в гигиенических целях. Например, для отбеливания зубов. Хорошо протрите зубы кожурой и походите так 10-15 минут. Затем прополощите рот и почистите зубы. Люди, использовавшие данный метод, утверждают, что зубы становятся белее минимум на один тон. Ну, а подростки, которые страдают от угревой сыпи, могут использовать кожуру в качестве лечебной маски. Содержащиеся в банане антиоксиданты обладают противовоспалительными и регенерирующими свойствами.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Мебель#Дом#Обувь#Окружающая среда#Дача#Бананы#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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