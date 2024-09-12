Кожуру от бананов бережно храню и выпрашиваю у соседей: самая незаменимая вещь в доме

Posted 12 сентября, 15:17
Published 12 сентября, 15:17
Modified 12 сентября, 15:19
Updated 12 сентября, 15:19
Например, банановой кожурой предприимчивые европейцы полируют ботинки. Просто трут обувь внутренней стороной шкурки, а затем протирают начисто мягкой тряпочкой. А еще банановая кожура является отличным удобрением. В частности, она богата калием, который способствует укреплению стеблей растений, улучшает цветение и плодовитость.
Также в кожуре присутствуют фосфор и кальций — микроэлементы, которые помогают развитию корневой системы и росту растений.
Добавление кожуры в компостную кучу ускоряет процесс компостирования благодаря ее склонности к быстрому разложению. А некоторые садоводы утверждают, что кусочки банановой кожуры на поверхности почвы отпугивают тлю и других насекомых.
Применение кожуры возможно в различных формах:
Кроме того, рачительные хозяева не покупают дорогую полироль для мебели, а используют для этих целей шкурки от бананов. Ими натирают деревянные поверхности, особенно поцарапанные места, затем убирают оставшиеся волокна салфеткой и как следует проходят это место салфеткой из микрофибры. Мебель после такой обработки блестит как новая.
А еще трудно поверить, но банановые шкурки можно использовать в гигиенических целях. Например, для отбеливания зубов. Хорошо протрите зубы кожурой и походите так 10-15 минут. Затем прополощите рот и почистите зубы. Люди, использовавшие данный метод, утверждают, что зубы становятся белее минимум на один тон. Ну, а подростки, которые страдают от угревой сыпи, могут использовать кожуру в качестве лечебной маски. Содержащиеся в банане антиоксиданты обладают противовоспалительными и регенерирующими свойствами.
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