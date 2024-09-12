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Posted 12 сентября, 06:10

Published 12 сентября, 06:10

Modified 12 сентября, 06:12

Updated 12 сентября, 06:12

Психолог рассказал о способах справиться с осенней грустью

Лайфхаки для хорошего настроения. Топ-5 советов на осень от психолога

12 сентября 2024, 06:10
Фото: tagilcity.ru

Психолог рассказал о способах справиться с осенней грустью

Если для вас осень — это пора уныния, холода, напряженности, то систематическое выполнение советов психолога, которые узнала редакция TagilCity.ru, не даст вам погрузиться в негативные эмоции.

Любая перемена, в том числе сезона, например, смена лета на осень, может сказаться на нашем психологическом состоянии. Мы пообщались с квалифицированным психологом Валерией Лазаревой о том, как не дать осенней хандре одержать власть над вашим настроением.

1. Составьте список мест наслаждений осенью

Это может быть любое место, в котором вы чувствуете себя комфортно, спокойно или, наоборот, оно вдохновляет и побуждает к чему-то интересному и новому. Скамейка в парке, столик в любимой кофейне, родительская квартира, ванная комната, определённое место на работе и т. д.

Фото: tagilcity.ru.

2. Составляем график любимых дел и развлечений

Если не думать о том, чем вам нравится заниматься, пустить свое эмоциональное состояние на самотёк, то волшебства не произойдёт, состояние может остаться таким же.

Поэтому в воскресенье рекомендую составлять список любимых дел и развлечений на неделю можно начать с одного — двух. Поход в спортзал, кино, театр, прогулка, встреча с друзьями, плетение браслетов, вязание и другое, на ваше усмотрение, — рекомендует Валерия Лазарева.

3. Даем себе побыть одному

Особенно, если есть потребность, был шумный день, много общения и хлопот. А в перерывах стараемся увидеться с кем-то принимающим, близким и теплым, это может быть друг, коллега, кто-то из родственников, главное, чтобы рядом с ним вам было комфортно.

Фото: tagilcity.ru.

4. Пять раз в день отмечаем в природе что-то необычное, приятное, вдохновляющие

Мы часто уходим в себя, зацикливаясь на проблемах, своем негативном состоянии. Хотя вокруг необъятный источник впечатлений. Яркая листва в парке, свежий утренний воздух, пенье птиц, облака и так далее.

Записываем в свой дневник или блокнот, делимся впечатлениями с друзьями, коллегами, родственниками, — советует психолог.
Фото: tagilcity.ru.

5. Подключаем цветотерапию

Мы с детства любим экспериментировать с разными цветами, как в рисунках, так и в одежде. Но со временем забываем об этом источнике наслаждения. Стараемся выбирать каждый день желанный цвет в аксессуарах, офисных принадлежностях, одежде, сумках, обуви и так далее.

Уважаем свое решение по каждому пункту, выполняем по графику, вечером отмечаем дневнике это событие. Хвалим себя за проделанную работу, — рекомендует Валерия Лазарева.
Фото: tagilcity.ru.
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