Лайфхаки для хорошего настроения. Топ-5 советов на осень от психолога

Posted 12 сентября, 06:10
Published 12 сентября, 06:10
Modified 12 сентября, 06:12
Updated 12 сентября, 06:12
Любая перемена, в том числе сезона, например, смена лета на осень, может сказаться на нашем психологическом состоянии. Мы пообщались с квалифицированным психологом Валерией Лазаревой о том, как не дать осенней хандре одержать власть над вашим настроением.
Это может быть любое место, в котором вы чувствуете себя комфортно, спокойно или, наоборот, оно вдохновляет и побуждает к чему-то интересному и новому. Скамейка в парке, столик в любимой кофейне, родительская квартира, ванная комната, определённое место на работе и т. д.
Если не думать о том, чем вам нравится заниматься, пустить свое эмоциональное состояние на самотёк, то волшебства не произойдёт, состояние может остаться таким же.
Поэтому в воскресенье рекомендую составлять список любимых дел и развлечений на неделю можно начать с одного — двух. Поход в спортзал, кино, театр, прогулка, встреча с друзьями, плетение браслетов, вязание и другое, на ваше усмотрение, — рекомендует Валерия Лазарева.
Особенно, если есть потребность, был шумный день, много общения и хлопот. А в перерывах стараемся увидеться с кем-то принимающим, близким и теплым, это может быть друг, коллега, кто-то из родственников, главное, чтобы рядом с ним вам было комфортно.
Мы часто уходим в себя, зацикливаясь на проблемах, своем негативном состоянии. Хотя вокруг необъятный источник впечатлений. Яркая листва в парке, свежий утренний воздух, пенье птиц, облака и так далее.
Записываем в свой дневник или блокнот, делимся впечатлениями с друзьями, коллегами, родственниками, — советует психолог.
Мы с детства любим экспериментировать с разными цветами, как в рисунках, так и в одежде. Но со временем забываем об этом источнике наслаждения. Стараемся выбирать каждый день желанный цвет в аксессуарах, офисных принадлежностях, одежде, сумках, обуви и так далее.
Уважаем свое решение по каждому пункту, выполняем по графику, вечером отмечаем дневнике это событие. Хвалим себя за проделанную работу, — рекомендует Валерия Лазарева.