«Мусор может быть искусством»: в тагильском экодоме открылась «стеклянная» выставка

Всего в «Стекломорфах» 60 объектов. Все они несут разный смысл. При этом автор считает, что у каждого он может быть разный. Например, один из представленных экспонатов называется «Потребительская корзина». Кто-то видит в нем бич современности — пристрастие к алкоголю. Кто-то считает, что это нерадивый папа, который посадил в корзину сразу двоих детей.