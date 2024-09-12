«Мусор может быть искусством»: в тагильском экодоме открылась «стеклянная» выставка

Posted 12 сентября, 12:34
Published 12 сентября, 12:34
Modified 12 сентября, 12:36
Updated 12 сентября, 12:36
Проект «Стекломорфы» был представлен еще в 2017 году. Он напрямую связан с экологией и переработкой вторичного сырья. Многим известно, что стекло не разлагается, а при нагревании солнечными лучами может привести к пожару, поэтому, по мнению специалистов, очень важно использовать этот материал в благих целях.
Моя задумка была связана с жизнью людей, с обыденными ситуациями. Обыграла все это через стеклянные бутылки, — пояснила автор коллекции Наталья Наумова.
Время на изготовление одного изделия уходит не мало. Сначала продумывается композиция, затем в течение нескольких часов плавятся бутылки. Однако неизвестно, как они поведут себя в печи — предугадать результат невозможно, несмотря на использование форм. Уже после спекания, будущему арт-объекту нужно остыть, что тоже занимает минимум 6 часов.
Иногда я обдумываю какую-то идею, специально подкладываю формы, чтобы бутылка изогнулась так, как нужно. Например, чтобы ее можно было посадить на диванчик или на стульчик. Иногда бывает, что они изгибаются непроизвольно, неожиданно для меня. И потом я уже смотрю, что можно сделать с этой формой и собираю в композицию, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru художница.
Всего в «Стекломорфах» 60 объектов. Все они несут разный смысл. При этом автор считает, что у каждого он может быть разный. Например, один из представленных экспонатов называется «Потребительская корзина». Кто-то видит в нем бич современности — пристрастие к алкоголю. Кто-то считает, что это нерадивый папа, который посадил в корзину сразу двоих детей.
По словам Натальи Наумовой, в ее коллекции нет негативного подтекста:
«У меня подруга пришла, посмотрела на все и говорит: „Какое пьянство“. Кто-то говорит: „О, какие классные фигурки!“. Кто что видит. Конечно, на все это у меня позитивный взгляд. Мне хотелось поиграть, создать что-то необычное, интересное. Мусор тоже может быть искусством».
Названия композиций тоже подобраны необычные: «Вдохновение», «В поиске истины», «Не печалься», «Разговор по душам» и другие.
Команда экодома уже давно планировала организовать «стеклянную» выставку. Подобные мероприятия дают возможность посмотреть на мир, в том числе на переработку коммунальных отходов, через призму творчества.
Мы работаем с пластиком, с бумагой, с полиэтиленом. Здесь совершенно другой материал. Мы вот здесь видим в этой коллекции разные формы, архитектуру стекла, интересные арт-объекты, которые произведены из отходов. Я думаю, что это направление будет интересно тагильчанам. В течение недели можно прийти и посмотреть все представленное здесь. Самая ключевая задача — это, конечно, привлечение внимания населения к глобальной проблеме замусоривания окружающей среды. У каждого вторсырья есть свой жизненный цикл, но именно стекло можно перерабатывать бесконечно, — пояснила руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
В рамках открытия экспозиции для всех собравшихся был проведен мастер-класс по фьюзингу — изготовлению изделий из стекла. Так, семиклассникам школы №69 было предложено создать брелоки.
Мы сегодня пришли в экодом впервые. Я решила привести ребят сюда, во-первых, чтобы показать выставку Натальи Умовой. Эта тема мне показалась интересной тем, что произведения искусства можно создать из того, что обычно выбрасывают. Во-вторых, саму важность процесса вторичной переработки тоже хотелось бы донести до каждого, — подчеркнула классный руководитель Анастасия Мотина.
Напомним, экодом «Народный» в Нижнем Тагиле открылся 25 декабря прошлого года. За это время мультицентр успел провести несколько сотен экомероприятий, включая выставку спецтранспорта, показ мод и многие другие.