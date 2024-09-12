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Posted 12 сентября, 13:17

Published 12 сентября, 13:17

Modified 12 сентября, 13:19

Updated 12 сентября, 13:19

Мужчину с ВИЧ из Свердловской области признали дезертиром и отправили на СВО

Мужчину с ВИЧ из Свердловской области признали дезертиром и отправили на СВО

12 сентября 2024, 13:17
Фото: 1MI
Мужчину с последней стадией ВИЧ-инфекции из Свердловской области отправили на СВО, потом обратно домой. Там он узнал о статусе «самовольно покинувшего часть».

В зону спецоперации мужчина отправился в 2022 году. В части он показал справку о своем заболевании, и его отправили домой. Два года он официально работал и даже не подозревал, что у него могут быть проблемы, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Однако ему пришло письмо из военного ведомства, где было написано, что мужчина самовольно покинул часть и денежное довольствие ему больше не положено. Депутат отметил, что письмо крайне странное, и более того, мужчина ни разу не получал никаких выплат.

В итоге гражданин отправился в военкомат, чтобы выяснить, в чем проблема. Там его снова отправили в зону спецоперации. Теперь депутат будет разбираться, как вернуть мужчину обратно, без должного лечения его самочувствие может ухудшится вплоть до смерти.

Напомним, в Екатеринбурге боец спецоперации обратился в управление соцполитики, чтобы получить положенные ему выплаты, однако там ему не поверили, что он действительно боец СВО.

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