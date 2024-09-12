Мужчину с ВИЧ из Свердловской области признали дезертиром и отправили на СВО

Posted 12 сентября, 13:17
Published 12 сентября, 13:17
Modified 12 сентября, 13:19
Updated 12 сентября, 13:19
В зону спецоперации мужчина отправился в 2022 году. В части он показал справку о своем заболевании, и его отправили домой. Два года он официально работал и даже не подозревал, что у него могут быть проблемы, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
Однако ему пришло письмо из военного ведомства, где было написано, что мужчина самовольно покинул часть и денежное довольствие ему больше не положено. Депутат отметил, что письмо крайне странное, и более того, мужчина ни разу не получал никаких выплат.
В итоге гражданин отправился в военкомат, чтобы выяснить, в чем проблема. Там его снова отправили в зону спецоперации. Теперь депутат будет разбираться, как вернуть мужчину обратно, без должного лечения его самочувствие может ухудшится вплоть до смерти.
Напомним, в Екатеринбурге боец спецоперации обратился в управление соцполитики, чтобы получить положенные ему выплаты, однако там ему не поверили, что он действительно боец СВО.