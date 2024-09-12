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Posted 12 сентября, 16:53

Published 12 сентября, 16:53

Modified 12 сентября, 16:55

Updated 12 сентября, 16:55

Необычные памятники, огромный ТЦ, ремонт теплосетей в Тагиле, новый подрядчик и грибы

Необычные памятники, огромный ТЦ, ремонт теплосетей в Тагиле, новый подрядчик и грибы

12 сентября 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru назвал пять самых необычных памятников в Тагиле. В городе достраивают огромный торговый центр. Больше всего теплосети изношены на Вагонке. Доделывать мост через Тагильский пруд предстоит новому подрядчику. Свердловская область признана одним из самых грибных регионов России.

Нижний Тагил — город с богатой и сложной историей, он славится своими достопримечательностями. Однако помимо всем известных мест, которые обычно посещают туристы, в Тагиле есть и необычные памятники. Где находится «велосипед Артамонова» и что такое «городской ангел Скепсис», читайте в материале TagilCity.ru.

Топ-5 не самых обычных памятников Нижнего Тагила по версии TagilCity.ru
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На улице Космонавтов в Нижнем Тагиле в 2025 году откроется новый большой торговый центр. Этот долгострой обещали открыть еще в 2022 году, но планы так и не были реализованы. В 2023 году ТЦ выставили на продажу. И, наконец, работы подходят к концу. Арендаторы, по словам представителей торгового центра, уже набраны.

Точно откроется? ТЦ на 37 тысяч квадратов хотят запустить в Тагиле к лету 2025 года
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В Нижнем Тагиле завершается ремонт тепловых сетей. Больше всего они изношены на Вагонке, заявил мэр Владислав Пинаев. Он подчеркнул, что в этом году на прокладку новых труб в городе будет потрачено 258 млн рублей.

«Акцент на Вагонку». Тагил потратит около 258 млн рублей на ремонт теплосетей
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Доделывать мост через Тагильский пруд придется новому подрядчику. Его поисками в настоящее время активно занимается городская администрация. Это вынужденная мера: в августе был расторгнут контракт с московской фирмой «АльмакорГруп». Все работы должны быть завершены к концу ноября 2025 года.

Доделывать мост через Тагильский пруд будет новый подрядчик
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Сервис Tutu.ru составил рейтинг самых грибных районов России. И в этот список попала Свердловская область. В уральских лесах можно найти множество самых разных даров леса— белые, подосиновики, рыжики, лисички. Самые богатые грибами районы — Первоуральский, Сысертский и Белоярский.

Свердловская область вошла в девять «грибных регионов» России
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