Необычные памятники, огромный ТЦ, ремонт теплосетей в Тагиле, новый подрядчик и грибы

На улице Космонавтов в Нижнем Тагиле в 2025 году откроется новый большой торговый центр. Этот долгострой обещали открыть еще в 2022 году, но планы так и не были реализованы. В 2023 году ТЦ выставили на продажу. И, наконец, работы подходят к концу. Арендаторы, по словам представителей торгового центра, уже набраны.