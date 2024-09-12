Необычные памятники, огромный ТЦ, ремонт теплосетей в Тагиле, новый подрядчик и грибы

Posted 12 сентября, 16:53
Published 12 сентября, 16:53
Modified 12 сентября, 16:55
Updated 12 сентября, 16:55
Нижний Тагил — город с богатой и сложной историей, он славится своими достопримечательностями. Однако помимо всем известных мест, которые обычно посещают туристы, в Тагиле есть и необычные памятники. Где находится «велосипед Артамонова» и что такое «городской ангел Скепсис», читайте в материале TagilCity.ru.
На улице Космонавтов в Нижнем Тагиле в 2025 году откроется новый большой торговый центр. Этот долгострой обещали открыть еще в 2022 году, но планы так и не были реализованы. В 2023 году ТЦ выставили на продажу. И, наконец, работы подходят к концу. Арендаторы, по словам представителей торгового центра, уже набраны.
В Нижнем Тагиле завершается ремонт тепловых сетей. Больше всего они изношены на Вагонке, заявил мэр Владислав Пинаев. Он подчеркнул, что в этом году на прокладку новых труб в городе будет потрачено 258 млн рублей.
Доделывать мост через Тагильский пруд придется новому подрядчику. Его поисками в настоящее время активно занимается городская администрация. Это вынужденная мера: в августе был расторгнут контракт с московской фирмой «АльмакорГруп». Все работы должны быть завершены к концу ноября 2025 года.
Сервис Tutu.ru составил рейтинг самых грибных районов России. И в этот список попала Свердловская область. В уральских лесах можно найти множество самых разных даров леса— белые, подосиновики, рыжики, лисички. Самые богатые грибами районы — Первоуральский, Сысертский и Белоярский.