Ни уехать, ни приехать: в одном из районов Екатеринбурга плохо ходит транспорт

Люди утверждают, что утром очень трудно выехать в центр города. Особенно страдают студенты, живущие здесь в кампусе. Из-за небольшого количества транспорта салоны переполнены, а интервалы между автобусами очень большие. Кроме того, до места учебы приходится добираться с несколькими пересадками.