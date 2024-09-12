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Posted 12 сентября, 15:26

Published 12 сентября, 15:26

Modified 12 сентября, 16:27

Updated 12 сентября, 16:27

Екатеринбуржцы из микрорайона Новокольцовский пожаловались на работу транспорта

Ни уехать, ни приехать: в одном из районов Екатеринбурга плохо ходит транспорт

12 сентября 2024, 15:26
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбуржцы из микрорайона Новокольцовский пожаловались на работу транспорта

Жители микрорайона Новокольцовский в Екатеринбурге по утрам не могут выехать, а вечером вернуться домой из-за плохой работы транспорта. В дело уже вмешалась прокуратура.

Свердловская областная прокуратура начала проверку после жалоб жителей микрорайона Новокольцовский в столице Среднего Урала на транспортную недоступность, информирует пресс-служба ведомства.

Люди утверждают, что утром очень трудно выехать в центр города. Особенно страдают студенты, живущие здесь в кампусе. Из-за небольшого количества транспорта салоны переполнены, а интервалы между автобусами очень большие. Кроме того, до места учебы приходится добираться с несколькими пересадками.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить, соблюдают ли транспортные компании расписание, и все ли положенные транспортные единицы выходят на линию.

Ранее Екатеринбург попал в топ-3 российских города с самыми большими пробками на улице.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Проверка#Прокуратура#Расписание#Общественный транспорт#Екатеринбург#Пробки
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