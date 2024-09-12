Ни уехать, ни приехать: в одном из районов Екатеринбурга плохо ходит транспорт

Posted 12 сентября, 15:26
Published 12 сентября, 15:26
Modified 12 сентября, 16:27
Updated 12 сентября, 16:27
Свердловская областная прокуратура начала проверку после жалоб жителей микрорайона Новокольцовский в столице Среднего Урала на транспортную недоступность, информирует пресс-служба ведомства.
Люди утверждают, что утром очень трудно выехать в центр города. Особенно страдают студенты, живущие здесь в кампусе. Из-за небольшого количества транспорта салоны переполнены, а интервалы между автобусами очень большие. Кроме того, до места учебы приходится добираться с несколькими пересадками.
Сотрудники прокуратуры намерены проверить, соблюдают ли транспортные компании расписание, и все ли положенные транспортные единицы выходят на линию.
Ранее Екатеринбург попал в топ-3 российских города с самыми большими пробками на улице.