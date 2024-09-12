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Posted 12 сентября, 06:44

Published 12 сентября, 06:44

Modified 12 сентября, 07:21

Updated 12 сентября, 07:21

фото: МБУ «Центр защиты населения»

Под Нижним Тагилом большегруз Volvo съехал в кювет и перевернулся

12 сентября 2024, 06:44
фото: МБУ «Центр защиты населения»

Под Нижним Тагилом водителя зажало в салоне после ДТП

На автодороге Екатеринбург-Серов большегруз Volvo съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло на 149-м километре.

ДТП произошло утром 12 сентября. Водитель большегруза Volvo съехал с дороги на обочину и перевернулся. Мужчину зажало в салоне между сиденьем и рулем.

фото: МБУ «Центр защиты населения»фото: МБУ «Центр защиты населения»
фото: МБУ «Центр защиты населения»фото: МБУ «Центр защиты населения»
фото: МБУ «Центр защиты населения»фото: МБУ «Центр защиты населения»
фото: МБУ «Центр защиты населения»

На помощь пострадавшему незамедлительно выехали спасатели и медики. Пострадавшего пришлось извлекать с помощью специального гидравлического инструмента. Затем его передали сотрудникам скорой помощи, сообщает «Центр защиты населения».

Ранее водитель сбил лося на трассе в Свердловской области.

ДТП с участием трамвая произошло в центре Нижнего Тагила утром 11 сентября
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Водитель#Пострадавший#Грузовик#18+#Екатеринбург#Инцидент
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