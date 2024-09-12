Под Нижним Тагилом большегруз Volvo съехал в кювет и перевернулся

Posted 12 сентября, 06:44
Published 12 сентября, 06:44
Modified 12 сентября, 07:21
Updated 12 сентября, 07:21
ДТП произошло утром 12 сентября. Водитель большегруза Volvo съехал с дороги на обочину и перевернулся. Мужчину зажало в салоне между сиденьем и рулем.
На помощь пострадавшему незамедлительно выехали спасатели и медики. Пострадавшего пришлось извлекать с помощью специального гидравлического инструмента. Затем его передали сотрудникам скорой помощи, сообщает «Центр защиты населения».
Ранее водитель сбил лося на трассе в Свердловской области.