Погода или завод? Густой туман накрыл Нижний Тагил

Posted 12 сентября, 04:38
Published 12 сентября, 04:38
Modified 12 сентября, 04:40
Updated 12 сентября, 04:40
Волонтер Павел Фетисов сообщил, что видимость из-за тумана не более 10 метров и призвал автомобилистов быть внимательными. Также, по словам жительницы села Николо-Павловское, в воздухе ощущается неприятный запах.
Густой белый дым (как туман) с запахом гари. В районе от школы — Новая, 5 и далее к железной дороге, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка.
Другая горожанка отметила, что в центре города запаха нет, однако из-за тумана не видно пруд.
Напомним, УГМС предупредили жителей Свердловской области о смоге, который будет висеть в воздухе на протяжении четырех дней, а также о тумане, который будет опускаться утром.