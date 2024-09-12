tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 04:38

Published 12 сентября, 04:38

Modified 12 сентября, 04:40

Updated 12 сентября, 04:40

Жители Нижнего Тагила заметили густой туман

Погода или завод? Густой туман накрыл Нижний Тагил

12 сентября 2024, 04:38
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила заметили густой туман

На Нижний Тагил опустился густой туман. Жители города заметили его утром 12 сентября 2024 года.

Волонтер Павел Фетисов сообщил, что видимость из-за тумана не более 10 метров и призвал автомобилистов быть внимательными. Также, по словам жительницы села Николо-Павловское, в воздухе ощущается неприятный запах.

Фото: tagilcity.ru.
Густой белый дым (как туман) с запахом гари. В районе от школы — Новая, 5 и далее к железной дороге, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка.

Другая горожанка отметила, что в центре города запаха нет, однако из-за тумана не видно пруд.

Напомним, УГМС предупредили жителей Свердловской области о смоге, который будет висеть в воздухе на протяжении четырех дней, а также о тумане, который будет опускаться утром.

Вонь в НМУ и день с формальдегидом: стало известно о выбросах в Тагиле за август
Узнать подробнее
Читайте также:
Взрыв на ЕВРАЗ НТМК, воспоминания о Маслякове и причины ЧП на Сибирской в ТагилеСвердловская область на четыре дня погрузится в смогЭкоитоги, бронзовые скульптуры в Тагиле, дизайнер Лебедев и привет от Кириленко
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Погода#Воздух#Запах#УГМС#Туман#Екатеринбург#Автомобилисты#Гарь#Фоторепортаж
Подпишитесь
Популярное