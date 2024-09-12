Пять домов пострадали от пожара в СНТ в Екатеринбурге

Posted 12 сентября, 05:06
Published 12 сентября, 05:06
Modified 12 сентября, 05:08
Updated 12 сентября, 05:08
Устранение огня было осложнено тем, что в некоторых домах находились газовые баллоны, а также в ближайшем доступе не было водоисточников, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Пламя ликвидировали 22 сотрудника экстренной службы. Информации о пострадавших нет.
Напомним, 5 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле случилось возгорание в квартире. В результате пожара умер пятилетний ребенок, который был дома один.