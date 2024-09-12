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Posted 12 сентября, 05:06

Published 12 сентября, 05:06

Modified 12 сентября, 05:08

Updated 12 сентября, 05:08

Пять домов пострадали от пожара в СНТ в Екатеринбурге

Пять домов пострадали от пожара в СНТ в Екатеринбурге

12 сентября 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney
В СНТ «Малый дачник» в Екатеринбурге случился пожар, который уничтожил несколько домов. Происшествие случилось ночью 12 сентября 2024 года.

Устранение огня было осложнено тем, что в некоторых домах находились газовые баллоны, а также в ближайшем доступе не было водоисточников, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Пламя ликвидировали 22 сотрудника экстренной службы. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 5 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле случилось возгорание в квартире. В результате пожара умер пятилетний ребенок, который был дома один.

Стала известна причина пожара в доме эколога в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Возгорание#ЧП#Тушение#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#СНТ
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