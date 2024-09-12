РЖД выплатили 80 тысяч за травму попавшему под поезд жителю Свердловской области

Posted 12 сентября, 10:37
Published 12 сентября, 10:37
Modified 12 сентября, 10:39
Updated 12 сентября, 10:39
Свердловчанин пострадал на перегоне станций «Екатеринбург-сортировочный — Екатеринбург-пассажирский». Вследствие случившегося он на протяжении некоторого времени не имел возможности продолжать работать, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Надзорное ведомство после проверки отправило в судебную организацию иск о том, чтобы взыскать с железнодорожной компании 80 тысяч рублей. Суд решил данное дело в пользу мужчины.
Напомним, женщина в Екатеринбурге отсудила 400 тысяч с родителей подростка за травму, которую она получила из-за наезда самокатчика.