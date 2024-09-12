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Posted 12 сентября, 10:37

Published 12 сентября, 10:37

Modified 12 сентября, 10:39

Updated 12 сентября, 10:39

РЖД выплатили 80 тысяч за травму попавшему под поезд жителю Свердловской области

РЖД выплатили 80 тысяч за травму попавшему под поезд жителю Свердловской области

12 сентября 2024, 10:37
Фото: 1MI
В Свердловской области компания РЖД выплатила мужчине 80 тысяч рублей за травму, которую он получил из-за пассажирского поезда. ЧП произошло в начале 2022 года.

Свердловчанин пострадал на перегоне станций «Екатеринбург-сортировочный — Екатеринбург-пассажирский». Вследствие случившегося он на протяжении некоторого времени не имел возможности продолжать работать, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство после проверки отправило в судебную организацию иск о том, чтобы взыскать с железнодорожной компании 80 тысяч рублей. Суд решил данное дело в пользу мужчины.

Напомним, женщина в Екатеринбурге отсудила 400 тысяч с родителей подростка за травму, которую она получила из-за наезда самокатчика.

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