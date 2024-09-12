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Posted 12 сентября, 11:10

Published 12 сентября, 11:10

Modified 12 сентября, 11:12

Updated 12 сентября, 11:12

Самолет из Тюмени экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолет из Тюмени экстренно приземлился в Екатеринбурге

12 сентября 2024, 11:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неожиданно сделал посадку самолет компании Red Wings, который летел рейсом Тюмень — Махачкала. Инцидент произошел 12 сентября 2024 года.

Известно, что воздушному транспорту пришлось сделать приземление из-за технической проблемы, рассказали в Telegram-канале Aviaincident.

В одной из гидросистем давление опустилось до критического состояния, из-за чего лайнер опустился на запасном аэродроме екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Напомним, у самолета компании «Уральские авиалинии» обнаружилась техническая проблема во время перелета из Антальи в Москву.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Кольцово#Авиакомпания#Самолет#ЧП#Авиарейс#Аэропорт#Неисправность#Екатеринбург#Приземление#Инцидент
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