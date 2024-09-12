Самолет из Тюмени экстренно приземлился в Екатеринбурге

Posted 12 сентября, 11:10
Published 12 сентября, 11:10
Modified 12 сентября, 11:12
Updated 12 сентября, 11:12
Известно, что воздушному транспорту пришлось сделать приземление из-за технической проблемы, рассказали в Telegram-канале Aviaincident.
В одной из гидросистем давление опустилось до критического состояния, из-за чего лайнер опустился на запасном аэродроме екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Напомним, у самолета компании «Уральские авиалинии» обнаружилась техническая проблема во время перелета из Антальи в Москву.