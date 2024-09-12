Самолет из Тюмени экстренно приземлился в Екатеринбурге

Напомним, у самолета компании «Уральские авиалинии» обнаружилась техническая проблема во время перелета из Антальи в Москву.

В одной из гидросистем давление опустилось до критического состояния, из-за чего лайнер опустился на запасном аэродроме екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Известно, что воздушному транспорту пришлось сделать приземление из-за технической проблемы, рассказали в Telegram-канале Aviaincident.

Читайте также:

Рейсы из Екатеринбурга в Египет и Казахстан задержали более, чем на 10 часов

Два авиарейса из Екатеринбурга в Ставрополь и Астрахань задержаны почти на сутки

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали пять рейсов из-за тумана