tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 14:11

Published 12 сентября, 14:11

Modified 12 сентября, 14:22

Updated 12 сентября, 14:22

Школьницы из Нижнего Тагила победили в конкурсе историй о семье

Школьницы из Нижнего Тагила победили в конкурсе историй о семье

12 сентября 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney
Школьницы из Нижнего Тагила победили в региональном конкурсе «Хранители историй».

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщили, что ученицы школы №45 Анастасия Пастух и Варвара Шморгунова заняли первые места с лучшими проектами о памятных местах и семейных династиях Свердловской области.

Конкурс «Наши истории» прошел в рамках проекта «Хранители истории», его реализует «Движение первых». Он стартовал 12 июня 2024 года. Мероприятие направлено на сохранение и изучение российской истории, а в особенности истории своей семьи и края.

Напомним, 6 сентября для укрепления семейных связей прошел турнир по настольным играм. Маленькие дети вместе со своими родителями играли в «Магнитный бой», «Не урони пингвина» и другие игры.

Житель Свердловской области победил в фестивале песчаных скульптур в Петербурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Коллективы из Нижнего Тагила стали победителями и призерами «Золотого петушка»Журналисты из Нижнего Тагила победили во Всероссийском конкурсеСвердловчанка уехала в лагерь в Северную Корею
#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Конкурс#Семья#Победа#Золотая медаль#История#Движение#Место#Места#Екатеринбург#Всероссийский конкурс
Подпишитесь
Популярное