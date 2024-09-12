Школьницы из Нижнего Тагила победили в конкурсе историй о семье

Posted 12 сентября, 14:11
Published 12 сентября, 14:11
Modified 12 сентября, 14:22
Updated 12 сентября, 14:22
В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщили, что ученицы школы №45 Анастасия Пастух и Варвара Шморгунова заняли первые места с лучшими проектами о памятных местах и семейных династиях Свердловской области.
Конкурс «Наши истории» прошел в рамках проекта «Хранители истории», его реализует «Движение первых». Он стартовал 12 июня 2024 года. Мероприятие направлено на сохранение и изучение российской истории, а в особенности истории своей семьи и края.
Напомним, 6 сентября для укрепления семейных связей прошел турнир по настольным играм. Маленькие дети вместе со своими родителями играли в «Магнитный бой», «Не урони пингвина» и другие игры.